Déepalma Ibiza 2017 Mixed by Yves Murasca, Rosario Galati, Holter & Mogyoro

hineinlauscht. „Déepalma Ibiza 2017“ ist eine von den Kopplungen, welche die Atmosphäre Ibizas aufbeeindruckende Weise widerspiegelt. An den leiseren Stellen könnte man sogar meinen, die Blätter derPalmen am Strand rascheln zu hören.Als ehemaliger Bewohner und regelmäßig wiederkehrender Gast-DJ der weißen Insel weiß Label GründerYves Murasca natürlich genau darüber Bescheid, was diesen Sommer hip sein wird. Genauso die beidenDéepalma Acts Rosario Galati aus Sizilien und Holter & Mogyoro aus Wien, welche zum zweiten Mal alszusätzliche Unterstützung für die Zusammenstellung gewonnen werden konnten.Um dem Facettenreichtum der Insel gerecht zu werden, gliederten die DJs das Projekt in drei stilistischeTeile: Der Sunset Mix lädt mit feinsten Deep House und Electronica Sounds von Künstlern wie Lexer,Dayne S, Joeski, Sascha Braemer oder Jan Blomqvist zum Chillen und Grooven in denSonnenuntergang ein, gefolgt vom Pool Party Mix, dem partytauglichen Zwischenteil des Albums, mitfeinstem House und Tech House aus den Federn von u.a. Purple Disco Machine, Robosonic, Mat.Joe,Dario D’Attis und Niconé, woraufhin der Beach Mix mit relaxten Nu-Disco Sounds von Giom, ChasingKurt und Kellerkind - um nur einige zu nennen - als dritter Teil die Kopplung abschließt.Unter Verwendung einer großen Bandbreite an handverlesenen Tracks kreieren die Sounddesigner daraufeinen spannenden Flow, der den Hörer von Beginn an mitreißt und ein fein austariertes Meisterwerk zumErgebnis hat. Weil man bei jedem der 45 Titel die Leidenschaft seiner Macher spürt, kann man allenAnhängern der Clubkultur guten Gewissens empfehlen: Hört rein und lasst euch verzaubern!Déepalma Ibiza erscheint weltweit am 05. Mai 2017!Part 1 Sunset Mix Part 2 Pool Party Mix Part 3 Beach Mix1. JazzyFunk & Stage Rockers - CityLights (Original Mix)2. Juloboy feat. Mougleta - Sweet SummerSins (Touch & Go Remix)3. Dark Matter - Let It Move U (Original)4. Dayne S - Blind (Original Mix)5. Aaron Ahrends - Casiotone 401 (DaveDk Edit)6. COEO - Torrox (Original Mix)7. Miss Luna feat. Rescue Poetix –Chances (Divided Souls & SamuriRemix)8. Nebu Mitte - Time (Original Mix)9. Roma Moss feat. hOLY - LeavingTraces (Original Mix)10. Giangi Cappai feat. Nia Martin - BlackQueen (Original Mix)11. Jan Blomqvist - I Don't Think About You(Original Mix)12. Joeski - Kalimba (Original Mix)13. Holter & Mogyoro - Hundred Lives(Keyano Remix)14. Lexer - Thoughtful (Original Mix)15. Eating Snow - Gravel and Trees(Einmusik Remix)16. Sascha Braemer - Ella (Original Mix)1. Taron-Trekka - Purple Magic2. Robosonic & K.E.E.N.E. feat. RaulAltamar - Selva Del Mar3. Sous Sol - Beside You(Dario D'attis Remix)4. Darius Syrossian - Andranik(Gorge & Homm Remix)5. Kyo Koichii - Spit on You (Dousk'sLovermix)6. Ben Ashton - Fall Behind (Original)7. Purple Disco Machine - Tank Drop(Original Mix)8. Niconé & Sascha Braemer - Tanza(Original Mix)9. Superlover - The Talking Machine(Original Mix)10. Rosario Galati - Okay! (Original Mix)11. Shibumi - I Like That(Rob Made Remix)12. Kydus - Deliver Me (Mat.Joe Remix)13. Armitage - Plastic Man (Doorly Rmx)14. Nothing But Funk - Game Changer(Original Mix)15. Wise D & Kobe - Bandit Fonk (OriginalMix)16. Yves Murasca - Right On (Original)1. Yves Murasca - Right On (JuloboyRemix)2. Juloboy feat. Mougleta - Sweet SummerSins (Original Mix)3. Tosel & Hale feat. Mary S.K. - No TurningBack (Original Mix)4. Distant People feat. Hannah K. - Rhythmof My Love (Groovemaster K. & StefanMeetz Re-Vibe)5. Rony Breaker feat. Damon Trueitt -Central Park (Da Sunlounge Remix)6. Chasing Kurt - Mad Man in a Haze(Original Mix)7. Giom - Last Dance (Karol XVII & MBValence Loco Remix)8. Rosario Galati - Deep in My Chest (YvesMurasca Deeper Mix)9. Max Lyazgin vs. Slipenberg feat. MaxVertigo - Paradise10. Lissat & Voltaxx feat. Jenniffer Kae - WillYou Be Gone (Saccao & NamatriaRemix)11. Loui & Scibi feat. Nuwella - Your Love(Pretty Pink Remix)12. Kellerkind - Le Voyage (Original Mix)13. Holter & Mogyoro feat. 