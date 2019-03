DEICHKIND IST WIEDER DA UND KOMMT 2020 AUF LIVE TOURNEE- UNTER ANDEREM NACH AUGSBURG-DER VORVERKAUF HAT BEGONNEN

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Und wir geben uns obendrauf, denn:DEICHKIND sind wieder hier, sie fahren jetzt wieder los!Rein in die Welt, in der Brettern was bedeutet.Mit allem und auf jeden. Für die Massen und alle Klassen. Pro Bonum contra Malum!Es gibt eine neue Tour, es gibt eine neue Platte, dann neue Videos.DEICHKIND feiern mit den Süchten, kommerzen die Kunst, lieben die kollektive Macht, reimen die Zeit und bringen eh das fetteste Gewummer. Fehlen nur noch die Hummer.Optisch zu erwarten haben wir Eindruck. Musikalisch geht es um Superdruck auf die Omme. Inhaltlich um die Summe. DEICHKIND lassen nichts weg, ignorieren nicht mal die Zukunft, haben sogar eine Vergangenheit. DEICHKIND verfeinern sich grob und vergrößern sich nochmal so rich- tig. DEICHKIND 2020: Aber ist das noch Party? Latürnich!(Lesen Sie diesen Text eigentlich laut? Sie sollten es tun, er hat Flow, er hat Groove, ist Ihr Move!)Jedenfalls, um etwas konkreter zu werden: Es gibt jetzt schon Neugründungen in den Bereichen Monstertrucks, Bühnentechnik, Visualdesign, Monsterlicht und Extrem-Outfits. Die Anführungszei- chen lassen wir weg. Bouncing, upgrading, superizing!DEICHKIND 2019: Alles richtig gutes Zeug. DEICHKIND 2020: Alles richtig, richtig gutes Zeug.Deichkind 2019/20Tourdaten:11.02.20 Kiel, Sparkassen Arena12.02.20 Rostock, Stadthalle13.02.20 Erfurt, Messe14.02.20 Braunschweig, Volkswagen Halle15.02.20 FFM, Festhalle18.02.20 Augsburg, Schwabenhalle19.02.20 Freiburg, SICK-Arena20.02.20 München, Zenith21.02.20 AT-Wien, Stadthalle22.02.20 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung25.02.20 Münster, Halle Münsterland26.02.20 Trier, Arena27.02.20 CH-Zürich, Samsung Hall28.02.20 Stuttgart, Schleyer-Halle29.02.20 Köln, Lanxess Arena03.03.20 Bremen, ÖVB-Arena04.03.20 Dortmund , Westfalenhalle05.03.20 Leipzig, Arena06.03.20 Berlin, Max-Schmeling-Halle07.03.20 Hamburg, Barclaycard-ArenaTickets unter: www.deichkind.de