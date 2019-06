DEICHKIND ALBUM: Wer Sagt Denn Das? VÖ: 27.09.2019-2020 Grosse Tournee

Und wie immer haben sie mal wieder die Frage auf alle Antworten!Sie heißt „Wer Sagt Denn Das?“.Offenbar haben sie das kiebigste aller Satzzeichen, nämlich das Fragezeichen, entdeckt oder wie haben wir das zu verstehen mit dem Titel, ja, wie? Wie haben wir es zu verstehen, dass die Gruppe DEICHKIND nun auf der einen Hand Songs wie “Keine Party” und “Party 2” aufblättert und auf der anderen Hand mit “1000 Jahre Bier”, “Knallbonbon” und “Powerbank” abfeiert? Wie geht das zusammen, wie geht das zu trennen? Wer sagt denn müssen und meint dürfen und sollen?Wer sagt denn, dass alle das so machen müssen? Dass das so zu verstehen, zu verklären, zu verkacken, zu versacken ist? Wer sagt quasi eigentlich sozusagen schon? Wer sagt denn who, wer sagt denn where, wer fragt denn wann und wie und ist so dumm?Wer macht denn solche Songs über Dinge machen Dinge, Serien machen Hänger, wer ist endlich autonom? Wer hat alles außer Sunshine, wer? Wer hat die Bude voll People, beautiful People, die Multi von Dremel, die Dödel voll Kabel?Wer sagt denn das, dass man so nicht fragen darf? Wer?? Wer sagt denn, dass hier der gregorianische Kalender gilt? Wo doch unsere Börse nur mit arabischen Zahlen dealt. Wer sagt denn, dass früher alles besser war? Habt Ihr die Nazis, die Pest, den Atem von T.Rex schon vergessen?Wer sagt denn DEICHKIND und meint nur sich? Wer lügt denn schon, wenn die Wahrheit reicht? Wer sagt denn Frauen sind wie Männer nur andersrum? Wer sagt denn, dass ich mitfahren will, Herr Schaffner? Ich guck mich nur mal um.Wer sagt denn Pups statt Furz und Kacki statt Scheisse? Wer sagt denn Schumi wacht niemals mehr auf, wie zynisch bist du denn drauf? Wer sagt denn, dass das nur drei Chinesen mit dem Kontrabass sind und dass es kein Perpetuum Mobile gibt? Dass von der Menschheit nur die Mondlandung bleibt und jeder Beat von Dilla Killer ist? Wer, ja, WER? WER SAGT DENN DAS ALLES?WIR?IHR?Wahrscheinlich der, der sagt, dass dies ein Promo-Text für die neue Platte der Gruppe DEICHKIND ist.DEICHKIND 2019. Der Dackel im eigenen Napf.DEICHKIND 2019. Die Hölle sind immer die anderen.DEICHKIND 2019. Die Wüste lebt.DEICHKIND LIVE 202011.02.20 Kiel, Sparkassen Arena 12.02.20 Rostock, Stadthalle 13.02.20 Erfurt, Messe 14.02.20 Braunschweig, Volkswagen Halle 15.02.20 Frankfurt a. M., Festhalle 18.02.20 Augsburg, Schwabenhalle 19.02.20 Freiburg, SICK-Arena 20.02.20 München, Zenith 21.02.20 Wien (AT), Stadthalle 22.02.20 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung 25.02.20 Münster, Halle Münsterland 26.02.20 Trier, Arena 27.02.20 Zürich (CH), Samsung Hall 28.02.20 Stuttgart, Schleyer-Halle 29.02.20 Köln, Lanxess Arena 03.03.20 Bremen, ÖVB-Arena 04.03.20 Dortmund, Westfalenhalle 05.03.20 Leipzig, Arena 06.03.20 Berlin, Max-Schmeling-Halle (ausverkauft) 07.03.20 Hamburg, Barclaycard-Arena OPEN AIR 2020 22.08.20 Berlin, Parkbühne Wuhlheide