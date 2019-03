DAVID GARRETT „UNLIMITED - GREATEST HITS - LIVE 2019” Aufbruch in eine neue Dimension zum 10-jährigen Crossover-Jubiläum

„‘Unlimited‘ ist mein Lebensmotto, das ich musikalisch verinnerlicht habe. Weil ich mir nie Grenzen setze.“

DAVID GARRETT



mit Band und der Neuen Philharmonie Frankfurt







UNLIMITED



GREATEST HITS - LIVE 2019

„Ich freue mich wahnsinnig darauf, bei ‚UNLIMITED‘ wieder mit meiner Band, großem Orchester und einem völlig neuen Showkonzept auf Tour zu gehen. Natürlich ist der musikalische Bogen sehr wichtig, der Spagat zwischen schnell und langsam, laut und leise, kraftvoll und sanft. Daher freue mich auch sehr auf die ruhigeren Momente mit den Unplugged-Stücken, mit denen man das Publikum ganz anders emotional erreichen und berühren kann.“Tickets für DAVID GARRETTs „UNLIMITED – Greatest Hits – Live 2019“-Tour sind auf www.eventim.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 01806 – 570 000 (0,20€ / Anruf, inkl. MwSt., Mobilfunkpreise max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt.) erhältlich.„Ein Wagnersches Gesamtkunstwerk ist großartig und immer das Ziel“, erklärt DAVID GARRETT. „Doch die Musik muss immer im Mittelpunkt bleiben, die Balance ist sehr wichtig.“Gemeinsam mit dem Kreativteam rund um Andreana Clemenz hat er sein grenzenloses, immer vorwärts denkendes musikalisches Konzept auf die bildliche Ebene der Show übertragen.Für „UNLIMITED – Greatest Hits - Live“ lässt DAVID GARRETT das gewöhnliche simultane Live-Bild hinter sich und bedient sich neuer Technologien wie man sie von Hollywood-Filmen und Computerspielen kennt. Er entführt sein Publikum in andere Welten: tief in die blaue See hinab, mitten in einen Sturm, zu einem Vulkan, in den Sternenhimmel, zu einer apokalyptischen Wüstenstadt oder in eine Vision einer futuristischen Megacity. Dank dieser Technologie bewegt sich der Zuschauer in den fremden Welten, ohne dabei David, dank des Live-Bilds, aus den Augen zu verlieren. Ergänzt von einer atmosphärischen Licht-Show, einem 150qm LED-Screen kombiniert mit drei mobilen LED-Panels erlebt das Publikum faszinierende Welten.„Diese Technik haben wir gewählt und adaptiert, um der Show eine neuartige, kreative Form geben zu können,“ beschreibt Andreana Clemenz den Prozess, „Davids musikalische Perfektion war unser Ansporn, alle Teile des Konzerts – Musik, Licht, Video, Spezialeffekte und die Bewegung der Live-Performance – zu einer perfekten Symbiose zusammenzufügen.“David gibt dem Publikum damit einen ganz persönlichen Einblick in seine musikalische Welt, auf der die Bildideen zu jedem Song basieren. Ein persönlicher Rückblick des Künstlers, der mit seinen Crossover-Interpretationen Musikgeschichte geschrieben und das Repertoire für die Geige revolutioniert hat.Sein 10-jähriges Crossover-Jubiläum feiert DAVID GARRETT mit allen musikalischen Highlights der letzten zehn Jahre wie „Nothing Else Matters“, „November Rain“, „He’s a Pirate“, „Viva la Vida“ oder „Thunderstruck“ aber auch seinen außergewöhnlichen Interpretationen von weltberühmten Klassik-Stücken wie Beethovens „The 5th“, J.S. Bachs „Air“ oder Claude Debussys „Clair de Lune“. Begleitet wird er dabei von seiner Band und der Neuen Philharmonie Frankfurt. Für bemerkenswerte Momente wird DAVID GARRETT mit einigen seiner besten Songs des „UNLIMITED – Greatest Hits“-Albums in neuem Arrangement und zum ersten Mal Unplugged sorgen.Bei der „UNLIMITED“-Tour feiert DAVID GARRETT sein 10. Jähriges Crossover-Jubiläum zusammen mit seinen Fans, Freunden und allen, die ihn auf dieser fantastischen Reise begleitet haben. Es ist ein musikalischer Rückblick, aber als Live-Show auch ein wegweisender Schritt nach vorne. In den mehr als zehn Jahren seiner internationalen Karriere hat er sich selbst immer weiter entwickelt und legt die Messlatte mit der „UNLIMITED“-Tour“ erneut höher.„UNLIMITED – Greatest Hits - Live“ feiert am 4. Mai in der Chemnitzer Arena Premiere und wird bei 19 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz begeistern. Ein Live-Erlebnis, Davids Hommage an seine Fans, ein persönlicher Rückblick – vor allem jedoch ist „UNLIMITED“ ein Versprechen: Es geht um Musik pur und um ein Fest mit den Fans!„Ich freue mich unglaublich auf die ‚UNLIMITED - Greatest Hits Tour 2019‘ und möchte, zusammen mit meiner Band, meine Fans mehr denn je mitnehmen und begeistern.“04.05. Chemnitz, Arena05.05. Erfurt, Messehalle07.05. Berlin, Mercedes-Benz Arena10.05. Dortmund, Westfalenhalle11.05. Oberhausen, König-Pilsener-Arena12.05. Köln, LANXESS arena14.05. CH - Zürich, Hallenstadion15.05. Stuttgart, Schleyer-Halle17.05. Hannover, TUI-Arena18.05. Braunschweig, Volkswagen Halle19.05. Leipzig, Arena21.05. Bremen, ÖVB Arena22.05. Schwerin, Sport- und Kongresshalle24.05. Kiel, Sparkassen Arena25.05. Hamburg, Barclaycard-Arena27.05. Mannheim, SAP-Arena28.05. Frankfurt, Festhalle29.05. München, Olympiahalle31.05. A - Wien, Stadthalle