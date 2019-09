Das Weihnachtskonzert 2020 Die Kastelruther Spatzen im Ulmer Congress Centrum - Allgemeiner Vorverkaufsstart am 27. September!

36 Jahre Erfolg, 36 Jahre Kontinuität! Sie sind die bekanntesten und beliebtesten Botschafter ihrer Heimatregion, des wunderschönen Südtirols. Mit ihrem ersten Album „Viel Spaß und Freude“ begannen sie einst ihren einzigartigen internationalen Karriereweg. Und nomen est omen: Ungebrochen und mehr denn je begeistern sie mit Spaß und Freude auch heute ihre einmalige und große Fangemeinde. Am 4. Oktober werden die Kastelruther Spatzen ihr neues Album „Feuervogel flieg“ veröffentlichen, bei dem sie gekonnt alle Stärken der Band bündeln: Ergreifende Geschichten und tiefgründige Erzählungen gefasst in emotionale, schicksalhafte Songs ebenso wie die Liebe zu ihrer Heimat Südtirol und das Heimkommen nach einer großen Tournee, zum Ausdruck gebracht in fröhlichen oder liebevoll sanften Titeln.Dass sie mit ihrer Musik genau den Geschmacksnerv des Publikums treffen, beweisen nicht nur die Vielzahl ihrer Auszeichnungen und ein wahrer Berg an Goldenen und Platin-Platten, sondern vor allem auch die Fanclubs in ganz Europa, die die Musiker aus Südtirol zu einer der erfolgreichsten Gruppen gemacht haben. Alljährlich zieht es Tausende zum großen Zeltfest in das malerische Dolomiten-Dorf am Fuß der Seiser Alm und nicht wenige ihrer Fans reisen den Spatzen auf ihren Tourneen über Tage hinweg nach.Doch genauso beliebt wie die volkstümlichen Schlager der Südtiroler oder das Spatzenfest sind ihre Weihnachtskonzerte. Im Advent 2008 überraschten die musikalischen Botschafter Südtirols anlässlich ihres 25-jährigen Erfolgsjubiläums ihre große Fangemeinde in Deutschland zum ersten Mal mit einer Weihnachtstournee. Rund 20.000 Fans konnten auf diese Weise ein stimmungsvolles Fest mit den Kastelruther Spatzen feiern.Die „Staade Zeit“ – so nennt man die Weihnachtszeit in Südtirol – entfaltet einen ganz eigenen Zauber – es liegt einfach Magie in der Luft! Genau diesen Weihnachtszauber wollen die Kastelruther Spatzen auch im Spätjahr 2020 wieder ihren deutschen Fans zum Geschenk machen.Vor stimmungsvoller Kulisse präsentieren die sieben sympathischen Musiker rund zweieinhalb Stunden lang beliebte Weihnachtsklassiker und ihre schönsten Hits. Mit gefühlvoll vorgetragenen Geschichten aus dem eigenen Leben und eigens interpretierten Gedichten regt Frontmann Norbert Rier zwischen den musikalischen Darbietungen immer wieder zum Träumen und Nachdenken an.Bereits ab dem 25. September gibt es Karten bei eventim; der allgemeine Vorverkauf startet am 27. September. Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop. Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.