Das Traumschiff - Wellen, Wind und Wahnsinn Mit: Dagmar Schönleber | Udo Zepezauer | Uli Boettcher

22.06.2019 20:00 Uhr

Seebühne Erbach Donauwinkel 10 | 89155 Erbach





Das Traumschiff 2019 – die Titanic des guten GeschmacksPresse : „Dieses Kunstwerk schließt die Lücke zwischen Fluch der Karibik und dem ZDF Fernsehgarten“ – BAGSO aktuellEintrittskarten erhalten Sie bei der SÜDWEST PRESSE, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.swp.de/ticketshopSchöne Menschen mit fiesen Abgründen: Das Traumschiff, bekannt aus Fantasie und Fernsehen geht auf die Bühne!Der Marianengraben tut sich auf, wenn das Seemannsgarn aus der Takelage rieselt und sich die Segel vom Gesang der Seebären und Meerjungfrauen blähen. Boulevard trifft Achterdeck! Das Traumschiff ist Kabarett auf Kaperfahrt!Holt die Regeln ein! Weinen los! Nächster Halt sind die Zerschellen!Mit dabei:- Uli Böttcher, der rote Korsar der scharfzüngigen Unterhaltung.- Udo Zepezauer, (die beste Hälfte von Helge und das Udo), der Leichtmatrose, der bekannt ist für seinen einäugigen Humor- mit einem Augenzwinkern!-Dagmar Schönleber, die beste, respektable Herrin der Meere, die, die den Humor kielholt und das Niveau so hoch hängt, dass die Maus keinen Faden abbeißt.Das Traumschiff, die geniale Mischung aus Sinn und Unsinn. Sonnenaufgang auf einem sinkenden Schiff, Ebbe im Portemonnaie und Flutlicht in der Kombüse.Das Traumschiff: Erbschleicher, Heiratsschwindler, heimlich Raucher, Wasserallergiker, und somnambule Sonnenanbeter!Das Traumschiff - an der Reling zur Realität und auf der Klippe zum Traum.Vielleicht verlassen die Ratten das sinkende Schiff, aber Sascha Hehn bleibt Kapitän!Das Traumschiff, 1500 Bruttoregistertonnen an guter Unterhaltung!