Das Roxy Programm im Januar 2020- Unter anderem kommt Mundstuhl

Der Erfolgsautor Wladimir Kaminer ist Experte für gute Unterhaltung, er verbindet gekonnt Kultur und Humor. Und sein neues Buch ist mehr als ein gutes Stück Unterhaltung: Es huldigt der Liebe und dem Leben. „Liebeserklärungen“ ist eine besondere Liebeserklärung, eine Liebeserklärung an die Freude, die Leidenschaft, das Glück und das Leben. Die Liebe als Motor unzähliger Handlungen, von essentiell-überzeugend bis peinlich- pubertär, eingefangen und porträtiert von einem Russen, der zum Glück die deutsche Sprache bestens beherrscht und stets von seinem scharfen Sinn für das wesentliche Detail Gebrauch macht - fein pointierte Geschichten, von Kurzweil bis Tiefgang. Kaminer weiß zu berichten, wie sehr beim Thema Liebe Theorie und Praxis von einander abweichen können. Seine Praxisbeispiele reichen von glamourösen Gala-Geschichten bis zu privaten Familienereignissen und verbinden - ganz selbstverständlich - Witz und Wahrheit.Wladimir Kaminer zeichnet aus, dass er auch auf der Bühne überzeugt. Sein feiner Beobachtungssinn gepaart mit einer guten Prise wunderbar-klugen Humors kommt live besonders zur Geltung. Im Dialog mit seinem Publikum verzettelt sich der Autor auch spontan schon einmal, findet aber stets einen vergnüglichen Ausgang. Und das er neben seinem aktuellen Buch „Liebeserklärungen“ stets neue und unveröffentlichte Geschichten im Gepäck hat, macht jeden Auftritt zu einer Art PreRelease-Party. Dank der Spontaneität und Improvisationskunst ist der Ausgang stets ungewiss, niemals vorhersehbar, aber stets einzigartig. Und auch als Liebeserklärung an das Leben dienen die Lesungen von Wladimir Kaminer in jedem Fall.ROXY ULM – Veranstaltungen Januar 2020 2Samstag 11. Januar 2020 | 20 Uhr Bühne | Werkhalle Poetry Slam - Große Worte auf der großen Bühne Veranstalter: ROXY gemeinnützige GmbH / VVK 12,— / AK 15,— / 12,—Der Poetry Slam ist der Dichterwettstreit unserer Zeit und macht Poesie zum Erlebnis. Gleichzeitig ist ein Poetry Slam aber auch eine Plattform für Jedermann - man muss sich nur trauen. Das Publikum ist mittendrin statt nur dabei und bestimmt durch seinen Applaus den Ausgang des Wettbewerbs. Wer selbst Gedichte, Geschichten oder Rap Texte schreibt, kann sich unter: poetryslam@roxy.ulm.de anmelden und steht dann mit den Stars der Szene aus dem In- und Ausland auf der Bühne. Wichtig ist nur, dass man eigene Texte vorträgt, der Auftritt nicht länger als 6 Minuten dauert, man nicht auf Hilfsmittel wie Kostüme oder Instrumente angewiesen ist und man auch für den Fall der Fälle gerüstet ist und einen weiteren Text für das Finale dabei hat. Schreien, flüstern, jaulen, keuchen, pfeifen, rappen – all das ist jedoch erlaubt, um im Wettstreit gegeneinander anzutreten. Die Waffen: Poesie, Stimme und Körper. Zu befürchten hat man nichts, steht doch beim Poetry Slam der Respekt vor dem Poeten im Mittelpunkt.Samstag 11. Januar 2020 | 22.30 Uhr Party | Cafébar Schüttel Dein Speck #62 Veranstalter: ROXY gemeinnützige GmbH / AK 7.- (Poetry Slam Besucher frei)Längst ist sie Kult, unsere Partyreihe Schüttel Dein Speck. Deejot Roterfreibeuter (Kapernfahrt) und Select.A.Tom (rebellution) sorgen regelmäßig für durchgezechte Nächte voller Tanz im Luftballonwahnsinn und stage-divender Nilpferde. Ziemlich crazy das alles. Musikalisch bewegen wir uns an einem solchen Speckschüttel-Abend zwischen Electro Swing, Indie, Reggae, Balkan, Dancehall, HipHop und Rock — es kann also alles passieren. Hat da eben noch Seeed die Boxen beben und Partyhüften kreisen lassen, sind es nun vielleicht die Jungs von System of a Down, welche zu Pogo und sonstiger Verrücktheit animieren. Immer wieder überraschend, niemals doof, meistens lange und bis in die frühen Morgenstunden. Frühes Kommen lohnt sich allemal!Montag 13. Januar 2020 | 20 Uhr Bühne | Werkhalle Open Stage - Die offene Bühne für Künstler aus allen Bereichen Veranstalter: ROXY gemeinnützige GmbH / VVK 12,—/ AK 15,— / 12,—Bei der Open Stage kann man einmal im Monat aufstrebende Talente, charmante Dilettanten und unverbrauchte Profis beim Schwitzen, Zittern, Triumphieren, aber auch beim Abstürzen erleben — ein Schauplatz kultiger Auftritte von Darstellern aus den Bereichen Kabarett, Comedy, Musik und Tanz, die sich berufen fühlen, sich der Gunst des Publikums zu stellen. Möglich ist (fast) alles! Unterhaltsam und spannend ist es immer!Moderation: Matthias MatuschikFreitag 17. Januar 2020 | 20 Uhr Konzert| Werkhalle Preisträgerkonzert des A-Cappella-Award Ulm 2019 Männersache Veranstalter: ROXY gemeinnützige GmbH / VVK 17,50 / 14,20 / AK 20,—/ 15,—„Männersache haben eine unglaubliche Bühnenpräsenz, ihre Songs gehen ans Herz und sind musikalisch absolut ausgereift“, so äußert sich die Jury über das Gewinnerensemble des ACapella-Award Ulm 2019. Die junge Band aus Osnabrück beeindruckte mit einer ausgesprochen frischen und zeitgemäßen Auslegung des A-Capella-Genres, spielte ausschließlich selbstkomponierte Songs und konnte die Jury auch gesanglich überzeugen. Nun kommen die vier Jungs wieder nach Ulm: für das Preisträgerkonzert am Freitag, 17. Januar 2020 in der ROXY Werkhalle!Männersache ist die nächste Generation und schafft einen eigenen, einzigartigen und unverkennbaren Vocal-Pop-Sound. Roland, Severin, Lucas und Nico machen zwar ausschließlich Musik mit dem Mund - das Zusammenspiel aus Beatboxing, modernsten Effekten und den vier unverwechselbaren Stimmen machen Männersache aber zu etwas völlig Einzigartigen un der breiten Pop-Landschaft. Fett, authentisch, berührend, tanzbar und charmant.ROXY ULM – Veranstaltungen Januar 2020 6Freitag 17. Januar 2020 | 20 Uhr Bühne | Studio Gewinner des Deutschen Cartoonpreises 2019! Live Cartoon Show mit Piero Masztalerz Veranstalter: ROXY gemeinnützige GmbH / VVK 19,70 / AK 22,—Pieros „Live Cartoon Show“ beschränkt sich nicht nur auf Cartoons und ist alles andere als eine konventionelle Lesung! Er präsentiert seinen Humor in allen erdenklichen Variationen: Er singt, liest und spielt. Und er macht etwas, was in dieser Form einzigartig ist, er spricht sogar mit seinen skurrilen Comicfiguren, welche sich als eben so schlagfertig wie ihr Schöpfer erweisen.Die „Live Cartoon Show“ versteht sich als bunter Mix aus politischen und gesellschaftskritischen Cartoons, Stand-Up Comedy, Animationen und musikalischen Einlagen. Kabarett und Comedy geben sich kurzweilig die Hand.Verbringt einen Abend mit Piero Masztalerz und ihr werdet die Welt danach mit anderen Augen sehen. Mühelos gelingt es ihm, auch komplexe Sachverhalte auf den Punkt zu bringen und mit ein paar Worten humorvoll und pointiert zu spiegeln.Piero Masztalerz ist ein vielfach prämierter Cartoonist und veröffentlicht regelmäßig in Spiegel Online, STERN und Eulenspiegel. Er ist besonders in Norddeutschland bekannt für seine Figuren von „Frühstück bei Stefanie“. 2011 belegte er den ersten Platz beim Deutschen Cartoon Preis. 2012 und 2014 gewann er den Hauptpreis beim Deutschen Preis für die politische Karikatur. Samstag 18. Januar 2020 | 20 Uhr (Ulm – Premiere) Theater | Werkhalle Ulm-Premiere ALLE KASSEN, AUCH PRIVAT Solo-Theater-Comedy mit Nebenwirkungen und Heike Feist Veranstalter: ROXY gemeinnützige GmbH / VVK 23,— / AK 25,—Willkommen in einem ganz normalen Tag, in einer ganz normalen Hausarztpraxis! Das Wartezimmer platzt aus allen Nähten, die Arzthelferin steht in den Startlöchern und Frau Doktor kommt wie immer schon reichlich gestresst zur Arbeit. Gerade will Dr. Annegret Kern ihre Sprechstunde beginnen, da tropft es von der Decke. Ein Wasserschaden im Sprechzimmer! Während Arzthelferin Natia der Havarie den Kampf ansagt, hält Dr. Kern ihre Patienten im Wartezimmer bei Laune. Sie beginnt aus ihrem Arbeitsalltag zwischen Sprechstunden, Notdiensten, Fortbildungen, Pharmaberatungen und Papierkram zu erzählen. Dabei treten nach und nach Risse im Gesundheitssystem zutage und auch das Leben von Dr. Kern ist von jener sprichwörtlichen Göttin in Weiß weiter entfernt, als man vermuten würde. Zum Glück hat sie die bodenständige Natia an ihrer Seite und auch von höchster Stelle wird so manches wachsame Auge auf sie geworfen. In einer Hausarztpraxis sind eben mehr Dinge zwischen Himmel und Erde möglich, als eine Krankenkassenabrechnung erahnen lässt.Heike Feist verwandelt in einer furiosen Dreifachrolle den Theatersaal in ein Wartezimmer. Mit Herz und scharfem Blick nimmt sie das Verhältnis von Arzt und Patient aufs Korn und auch die Pharmaindustrie und Krankenkassen bekommen ihr Fett weg. Und im Laufe dieses ebenso mitreißenden wie informativen Theaterabends wird aus einer Ärztin, wie wir sie vielen Klischees nach zu kennen glauben, eine Ärztin, die wir alle gerne hätten.Buch: Heike Feist und Ralf Krämer Inszenierung: Marc LippunerMontag 20. Januar 2020 | 20 Uhr Lecture Show | Studio Berthold Seliger – Vom Imperiengeschäft Wie Großkonzerne die kulturelle Vielfalt zerstören Veranstalter: ROXY gemeinnützige GmbH und popbastion ulm / Eintritt freiIn seinem neuen Buch beschäftigt sich Berthold Seliger mit den Hintergründen des Konzertgeschäfts unserer Tage. In detaillierten Analysen und Hintergrundberichten nimmt er die aktuellen Entwicklungen bei den Konzentrationsprozessen in der deutschen und internationalen Konzertbranche sowie die dubiosen neuesten Tricks im Ticketing zum Anlaß für konkrete Vorschläge, wie man mit konsequenter Gesetzgebung die Machenschaften der Konzerne eindämmen kann, die die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft gefährden. Seliger hat die Besitzverhältnisse in den großen und mittleren Konzertfirmen und bei den führenden europäischen Festivals recherchiert und ist dabei Private-Equity- und internationalen Fonds-Gesellschaften auf die Spur gekommen, die eigentlich die Konzertbranche beherrschen. Nach außen herrscht ein neoliberaler „Jargon der Eigentlichkeit“, es geht um coole Events, um Spaß und um Selbstverwirklichung, doch wenn man hinter die Kulissen schaut, stellt man fest, dass die Live-Konzerne Musik und Künstler*innen nur noch für Brands und Marketing benötigen. Das große Geld wird heute mit Sponsoring, Ticketing und Big Data verdient, und die Großkonzerne der Konzertbranche haben kaum noch Interesse an Musik und Kultur, sondern nur an größtmöglichem Profit. In einem weiteren großen Kapitel schreibt Seliger eine Geschichte der Festivals von Monterey und Woodstock bis Coachella und Burning Man, weist auf Fehlentwicklungen im Festivalgeschäft hin und erläutert den überraschenden Einfluss von Silicon Valley auf die heutige Festivallandschaft. Und er nimmt sich ausführlich der Essener Songtage 1968 an und beschreibt deren Geschichte sowie aktuelle Entwicklungen auf dem deutschen und europäischen Festivalmarkt. Den Imperiengeschäften der Musikindustrie setzt Seliger das Konzept unabhängiger Musikclubs, soziokultureller Zentren und künstlerorientierter Festivals entgegen. Ihm geht es um das Entwickeln von Möglichkeitsräumen und utopischer Orte, in denen wieder eine Kultur jenseits der Konzerne stattfinden kann. Hier führt Seliger auch Diskussionen zusammen, die die Gesellschaft beherrschen und die meistens isoliert voneinander geführt werden: Was haben Smart Cities, die von einem der weltgrößten Musikkonzerne in Großstädten erbaut werden, mit den Mieten für die Bevölkerung und mit dem Clubsterben zu tun? Warum sind günstige Mieten eine wichtige Musikförderung? Wie kann es gelingen, den öffentlichen Raum für die Menschen zurückzugewinnen, die in den Städten leben? Seliger entwickelt eine Theorie des KulturorteSchutzes, der in direktem Zusammenhang mit der sozialen Situation von Musiker*innen und Kulturarbeiter*innen steht. Der Grundgedanke von Seligers Überlegungen sind immer die Interessen der Musiker*innen und der Konzertbesucher*innen. Nur wenn sich diese auf allen Ebenen gegen die Imperiengeschäfte der Kulturindustrie wehren, wird die kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft erhalten bleiben. Seliger, „Deutschlands eloquentester Konzertagent“ (Berliner Zeitung), kennt die Zahlen und nennt die Namen. Teilweise liest sich „Vom Imperiengeschäft“ wie ein Wirtschaftskrimi. „Seliger spricht Klartext, sein profundes Wissen über das Musikbusiness stammt aus erster Hand...“ (Der Standard)Donnerstag 23. Januar 2020 | 20 Uhr Comedy | Studio Nikita Miller - Auf dem Weg ein Mann zu werden Veranstalter: ROXY gemeinnützige GmbH / VVK 23,— / AK 25,—Nikita Miller, auf der Suche nach der großen Liebe, durchlebt dabei einen Fehlschlag nach dem anderen bis ihm gesagt wird: „Hör endlich auf, deine Zeit damit zu verschwenden nach der richtigen Frau zu suchen. Versuch stattdessen endlich mal zum richtigen Mann zu werden.“Doch was macht einen Mann aus? Wenn ich den richtigen Job habe, bin ich ein Mann. Oder muss ich einfach nur viel Geld verdienen? Muss ich hart und intelligent sein? Oder ist Intelligenz nur etwas für Vollidioten? Wie gehe ich mit Frauen um, und wie mit anderen Männern?Beim Ausleben fremder Prinzipien wird Nikita Miller immer wieder vor den Kopf gestoßen. Somit steht für ihn fest: Den Weg, ein Mann zu werden, muss er alleine gehen. Und dabei stößt er auf so manche Erkenntnis.Donnerstag 23. Januar 2020 | 20 Uhr Comedy | Werkhalle Mundstuhl - Flamongos Veranstalter: ROXY gemeinnützige GmbH / VVK 29,60 / AK 32,—Mundstuhl präsentieren ihr langersehntes, brandneues Programm Flamongos auf den bundesdeutschen Bühnen. Die beiden Comedians Lars Niedereichholz und Ande Werner gelten seit über 20 Jahren als das erfolgreichste und wandelbarste Comedy-Doppelpack Deutschlands.Mit ihrer unverwechselbaren Gratwanderung zwischen Nonsens, hintergründigen Wortgefechten, derben Späßen und politischen Inkorrektheiten halten sie der Gesellschaft erneut einen irrwitzig komischen Zerrspiegel vor das bierselige Antlitz. Schnell. Neu. Frisch. Und extrem witzig.Mit von der Partie sind die schillerndsten Flamongos unserer Republik. Peggy und Sandy, die alleinerziehenden Dating-App-Expertinnen aus dem ostdeutschen Plattenbau mit ihren Problemen zwischen stets bemühter Flüchtlingsintegration und ihrem neo-patriotischen Nachwuchs.Die kongenialen Illusionisten Sickfried und Roooy, die mit modernsten Zaubertricks das Publikum begeistern. Die unglaublich drucklosen Friedensaktivisten von No Pressure sowie die Erfinder und Leitsterne der Kanakcomedy Dragan und Alder, die sich den Statussymbolen der Jetztzeit widmen. Stichwort: Katzenfotos auf Instagram. Außerdem beantworten Mundstuhl die brennendsten Fragen unserer global vernetzten Welt: Wie vermehren sich Schlümpfe? Warum gibt es Vodka mit Schinkengeschmack? Und müssen auch Krankenwagen einen Verbandskasten an Bord haben?Die beiden vielfach ausgezeichneten Echopreisträger erreichen auch in ihrem mittlerweile zehnten Bühnenprogramm Flamongos eine sagenhafte Pointendichte. Zum Kaputtlachen!Samstag 25. Januar 2020 | 19 Uhr Bühne | Werkhalle Siegfried & Joy - Zaubershow Veranstalter: ROXY gemeinnützige GmbH - VVK 18,60 / ermäßigt 14,20Simsalabim – in den letzten zwei Jahren haben sich Siegfried & Joy vom Magic Underground ins Herz der ernstzunehmenden Zauberszene katapultiert! Und das war alles andere als ein Trick: Mit charmanter Zauberkunst, ungezügeltem Humor und bis in die letzte Zauberstabspitze verblüffend, veranstalten sie zurzeit die wohl unterhaltsamste Zaubershow des Landes. Ein letztes Mal gehen sie nun mit ihrem Debüt- Programm auf große Tour.Wenn Siegfried & Joy Gegenstände schweben lassen, mystische Teleportationen vollführen oder die Gedanken ihres Publikums lesen, wird schnell klar, dass sie ihre Kunst beherrschen. Dennoch bleiben ihre Auftritte vor allem eine funkelnde Alternative zu den herkömmlichen Zaubershows – mit Herz, Spontanität und einer großen Portion Selbstironie holen sie selbst Zauberskeptiker ab und zeigen, dass Zauberei alles andere als antiquiert und eingestaubt sein kann. Ob dabei ein Gast zum Zauberstar gekürt wird, das Publikum gemeinsam einen Trick vollführt oder ob sie ihre Kunststücke in sagenhafter Slo-Mo erklären: Faszinierend, abwechslungsreich und dabei immer in Kontakt mit dem Publikum, nehmen die DiscoMagier jeden mit auf ihre magische-glitzernde Reise! Und bevor diese Reise die nächste Etappe ansteuert, feiern Siegfried & Joydas Finales ihres abendfüllenden Debüt-Programms und geben es ein letztes Mal auf kleinen Bühnen zum Besten: 90 Minuten kreative Explosionen, visuelle Geniestreiche und eine ungezügelt-amüsante Präsentation lassen niemanden mit Zweifeln an der Magie von Siegfried & Joy zurück.Dienstag 28. Januar 2020 | 20 Uhr Konzert | Cafébar Fiva - Nina live 2020 Veranstalter: ROXY gemeinnützige GmbH / VVK 25,20 / AK 27,—20–jähriges Bühnenjubiläum. Neues Album NINA. FIVA is back! Die erfolgreiche Münchner Rapperin und Moderatorin kehrt nach zwei ausverkauften Tour- und Festivalsaisons mit der Jazzrausch BigBand und ihrem größten Solo-Konzert vor 4000 Münchnern im Herbst 2019 mit ihrem neuen Album NINA zurück.Mit neuer Energie und einem neuen musikalischen Konzept beweist sie wieder mal, dass sie es wie keine Zweite versteht, treibende Beats mit tiefgehenden Texten zu kombinieren und kleine persönliche Geschichten ganz groß zu porträtieren.Donnerstag 30. Januar 2020 | 20 Uhr Tanztheater | Labor 1/12 Gastspiel Editta Braun Company (AT) - trails Veranstalter: ROXY gemeinnützige GmbH / VVK 14.- / 12 .- / AK 16,— / 14.-Sie machen sich auf den Weg: vier Menschen, jung noch, und doch trägt jeder schon eine Geschichte mit sich, Träume und Erlebtes, Erfahrung, Hoffnung und Enttäuschung.Unterwegs sind sie, unbehaust in einer ungastlichen Welt, Gefangene ihrer selbst, orientierungslos und erschöpft. Ihr Vorangehen scheint oft sinnentleert: Wo ist das Ziel? Gibt es eines? Was sie trägt, sind ihre Erinnerungen und ihre Sehnsüchte. Und dann ist da noch, immer wieder, gegen alle Wahrscheinlichkeit, trotz Konflikten und Konkurrenz, die unbändige Kraft, die aus der Empathie entsteht.Die editta braun company präsentiert ein sehr junges, fast durchgängig neues Team in einem Stück, das wie aus der Zeit gefallen wirkt. Ein Fluchthintergrund ist zu erahnen, die Atmosphäre evoziert östliche Länder, Balkan, Kleinasien, in einer unbestimmten Vergangenheit oder sogar in der Zukunft, auf einem entvölkerten Kontinent. Denn alles spielt sich ab vor den eindrucksvollen Bildern aus Nikolaus Geyrhalters Dokumentarfilm Homo Sapiens, die menschenleere Industrieruinen zeigen, Spuren einer untergegangenen Zivilisation, in welcher die Natur längst wieder Oberhand gewonnen hat.Tanz, Bewegungsresearch, Choreografie: Paula Dominici, Kamil Mrozowski, Jerca Rožnik Novak, Ornilia Ubisse Filmausschnitte: Nikolaus Geyrhalter, aus Homo Sapiens Idee, Choreografie, Kreation, Ausstattung: Editta Braun Komposition: Thierry Zaboitzeff Lichtdesign: Thomas Hinterberger Dramaturgie: Gerda Poschmann-Reichenau Choreografische Assistenz: Anna Maria Müller, Arturas ValudskisGefördert von: Bundeskanzleramt, Stadt Salzburg, Land Salzburg Eine Ko-Produktion von ARGEkultur Salzburg, Posthof Linz, KosmosTheater Wien und editta braun companyFreitag 31. Januar 2020 | 20 Uhr Lesung | Werkhalle Patrick Salmen - Ekstase Veranstalter: ROXY gemeinnützige GmbH / VVK 23,— / AK 25,—„Obacht, dies ist ein Pressetext! Aus Budgetgründen muss ich ihn selber schreiben und das ist traurig. Dieser Text soll Sie, lieber Zuschauer, zu meinem Live-Programm locken und einen kleinen Vorgeschmack liefern, was sie an diesem illustren Abend erwarten könnte. Aber wie sagt man so schön: Erwartungen sind die Grundlage jeder Enttäuschung.Zwar könnte ich Ihnen an dieser Stelle etwas von lustigen Ballontieren, Lasershow und Pyrotechnik erzählen, aber faktisch gesehen sitz ich zwei Stunden lang auf einem Stuhl und lese Geschichten vor. Disco, Baby! Manchmal wechsle ich die Tonlage, gucke grimmig oder kichere über meine eigenen Witze. Performancetechnisch passiert da nicht viel. Vielleicht irgendwas mit Oboen.Ich präsentiere neue und unverbrauchte Kurzgeschichten aus meinem Buch Ekstase. Das Buch habe ich bereits selbst gelesen und finde es sehr gut. Es handelt von Zweifeln und der Schönheit des Widerspruchs, von Franzbrötchen und Feminismus, von Popmusik und der Ironisierung der Welt, von Volker und Kerstin und am Ende sind wahrscheinlich wieder alle tot. In den bedeutungsschwangeren Kunstpausen werde ich sehnsuchtsvoll in die Ferne schweifen, ein Glas Weißwein schwenken und den Künstlerschal für mich sprechen lassen.Kenner wissen: Der Name Patrick Salmen steht seit Jahren für bedingungslose Lebensbejahung und das innere Cocktailschirmchen in uns allen. Drum eilen Sie herbei, es wird ein Spektakel! Vielleicht werden Sie dann und wann aufschauen und laut verkünden: „Haha, ein schelmischer Jokus, den ich durchaus als galant und cremig beschreiben würde. Chapeau!“ Vielleicht aber auch nicht. Dann können Sie das Buch gerne als Untersetzer, Hut oder sehr sperriges Ausmalbuch benutzen. Falsche Eitelkeit liegt mir fern und im Grunde sind Bücher auch nur sehr elastische Bretter. Wie gesagt: ich bin da offen. Nach der Lesung: Resignierstunde. Oder Rave.“Freitag 31. Januar 2020 | 20 Uhr Comedy | Studio Matthias Matuschik - Gerne wider Veranstalter: ROXY gemeinnützige GmbH / VVK 23,— / AK 25,—„Gerne wider“ ist bereits das dritte Solo-Programm von Matthias Matuschik. Und da ja bekanntlich aller guten Dinge drei sind, findet seine Art der Zuspitzung, der Sezierung unangenehmer Themen und seiner unnachahmlichen Kunst, allen möglichen Nichtigkeiten kabarettistische Züge zu verleihen, hier ihren fulminanten Höhepunkt.Wenn „Einfach mal dagegen halten!“ doch nur immer so brillant, lustig und gleichzeitig geistreich daher käme, wie hier: Wir alle wären mit Inbrunst „Gerne wider“!Erlebt feinste Satire, dargeboten von einer Stimme, die keine(n) kalt lässt, und einem Mann, der den Besuchern eigentlich nur zwei Möglichkeiten lässt: Entweder ungläubiges Kopfschütteln oder ewige Liebe!