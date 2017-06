Das Pop- Oratorium zum 25 jährigen Jubiläum des Ulmer Chores Achorde kommt zur Aufführung -Einnahmen für guten Zweck-Auch Leipheim auf dem Tourplan

WEITERE INFOS GIBT ES HIER

Die Bilder entstanden bei der Originalaufführung in der Münchener Olympiahalle. Sie wird am Reformationsfest auch im Fernsehen zu sehen sein, wie auf der Pressekonferenz angekündigt wurde.

Erfolgsmusical auf die Bühne. LUTHER- das sind reihenweise Ohrwürmer,eine beeindruckende Ton- Licht- und Videoshow und eine fesselndeGeschichte. Interessiert? Mitmachen ist möglich: im Chor, als Solist/in,in der Band oder in der Technik.Der Startschuss für „LUTHER in Ulm“ fällt am 09. Juli um 18 Uhr in derMartin-Luther-Kirche, Ulm. Dort werden die Musik, das Projekt und derRahmen vorgestellt und alle Fragen beantwortet. Im Anschluss um 20 Uhrbesteht die Möglichkeit, sich für Solistenrollen zu bewerben.Initiator und Organisator ist der Projektchor achorde e.V., der diesesJahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert.Das Pop- Oratorium- LUTHER wurde schon von 15.000 Sängern undSängerinnen vor 100.000 Zuschauern aufgeführt, z.B. in der Porsche ArenaStuttgart oder der Olympiahalle München. Die eingängige Musik ist vonDieter Falk (Pro7-Popstars; Pur; Pe Werner), die Texte sind von MichaelKunze (Münchner Freiheit, Udo Jürgens, Tanz der Vampire, Rebecca, Dracula).Das Projekt LUTHER bietet bis zu sieben Aufführungen in großen Kirchenzu DEM Thema im Reformationsjahr, außerdem Freude an der Musik und einegute Gemeinschaft. Aus dem Ergebnis gehen 10.000 € an einen guten Zweck.