"Das Lumpenpack" kommt nach Augsburg- Tickets gibt es im Vorverkauf

Mit ihrer Mischung aus Singer-Songwriter, brachialem Humor, Hintersinn und reichlich Konfetti gewann „Das Lumpenpack“ 2015 u.a. den Klagenfurter Herkules, die Krefelder Krähe und den NDR Comedy Contest. 2016 erhalten die beiden den Prix Pantheon.Online landeten Sie mit „Guacamole“ einen echten Hit: Das Video ihres Songs wurde über 15 Mio. mal angeschaut:Mit Ihrem dritten Album "Die Zukunft wird groß“ sind sie derzeit erfolgreich auf Tour.Tickets sind im Vorverkauf ab 24,60 Euro zzgl. Gebühren erhältlich.Das Lumpenpack ist eine Band mit Hang zu ausgelassenen Pläuschchen zwischen ihren Songs. Konzertcomedy nennen sie das Ganze. Eine Gitarre, zwei Stimmen, viel Konfetti. Man könnte an die Ärzte denken, wenn man sie hört, oder an die Doofen, aber selten ist es mehr als eine flüchtige Assoziation – zu eigen ist das, was die beiden Mittzwanziger tun. Die Auseinandersetzung mit Musik und Comedy verknappt sich hierzulande häufig auf Parodien aktueller Popsongs oder das Persiflieren eines musikalischen Genres. Die Nische, die Max & Jonas für sich erschließen möchten, sieht sich eher in der Tradition englischsprachiger ‚musical comedy‘, wie sie von Bo Burnham, Tim Minchin, Flight of the Concords, Tenacious D oder Ylvis betrieben wird. Lustig, aber nie billig, ironisch, aber nie spottend, bissig, aber nie verletzend. Klamauk mit Denken.2017 veröffentlichen Jonas Meyer und Max Kennel nun zwei Jahre nach „Steil II“ ihr drittes Album: DIE ZUKUNFT WIRD GROß. Erwachsener geworden, wollen sie jetzt die Versprechen eingelöst sehen, die man ihnen gemacht hat, dass einem doch die Welt offensteht und man alles schaffen kann. Eine Auseinandersetzung mit dem Status Quo eines Endzeitstudenten, die in der Frage mündet: Ist es das jetzt? Die Zukunft von der alle sprachen? Vielleicht sollte es eher „Die Zukunft wird groß?“ heißen, denn so ganz sicher sind sich die beiden noch nicht.Es geht nicht um große Entscheidungen, die getroffen werden müssen, sondern um große Entscheidungen, die bereits getroffen wurden und jetzt hinterfragt werden. Beziehung? Hochzeit? Kinder? Die Antwort ist eingeloggt, aber der Moderator kündigt vor der Auflösung noch eine Werbepause an. In diesem Vakuum besingt das Lumpenpack seinen Alltag, stets beobachtend, stets selbst gespannt, wie es denn nun eigentlich ausgeht. Am Ende bleibt jedoch die Aussage: Die Zukunft wird.