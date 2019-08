DAS GROSSE SCHLAGERFEST.XXL Die Party des Jahres 2020 – Das Beste zum Jubiläum: So viele Stars wie nie! So nah wie nie!

Und auch mit seiner Jubiläumstournee gelang Florian Silbereisen ein Rekordstart: Am Samstag hat der Ticketverkauf begonnen, bis zum Abend wurden so viele Tickets wie noch nie zuvor am VVKStarttag einer Silbereisen-Tour verkauft.Florian Silbereisen feiert das 25-jährige Jubiläum seiner TV-Show – mit einer ganz besonderen Tournee: Aus dem „Schlagerfest“ wird „Das große Schlagerfest.XXL – Die Party des Jahres!“ So viele Stars wie nie werden dabei sein und auf einer ganz neuen Bühne kann man die Stars so nah wie nie erleben. Mitfeiern und Mitsingen ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht, denn „diese unvergessliche Mega-Jubiläumsparty wird es so nie wieder geben!“ (Florian Silbereisen)Tickets ab sofort erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter 01806 570 070* oder auf www.vaddi.tickets