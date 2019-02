Das EXIT Festival verkündet die führenden Techno und House Headliner des vielschichtigen Line Up!

Mit dabei ist auch Detroits virtuoser Jeff Mills mit seinem signifikanten, futuristischen Techno-Sound in der prächtigen Petrovaradin-Festung, wo jeden Sommer eines der wichtigsten Festivals Europas stattfindet. Der großartige Maceo Plex, ein ultimativer Headliner der größten Festivals und Produzent tadelloser Sounds, der die elektronische Musik eigenständig verändert und die Genre-Bereiche aufgelöst hat, kommt ebenfalls zu einer seiner Lieblingsbühnen. Ein weiterer Superheld, der sich auf die Dance-Arena freut, ist Boris Brejcha! Der deutsche Produzent mit seiner unverkennbaren "Joker" -Maske, kreiert seinen eigenen Sound namens "High Tech Minimal", der inzwischen zu einem der beliebtesten Styles geworden ist. Zum ersten Mal überhaupt wird der überwältigende Anblick der Dance-Arena auf dem EXIT Festival in die Hände von Peggy Gou gelegt. Die aufstrebende, koreanische Star-DJane, deren Musikauswahl und das Gefühl für die Crowd von vielen als sensationell empfunden wird, hat mit ihrer Single "Itgehane" im letzten Jahr die Kritiker und Fans gleichermaßen begeistert.Das vielleicht emotionalste Debüt der diesjährigen Dance-Arena wird jedoch Dax J liefern, der von den Fans weltweit, den führenden Medien und den größten Festivals gefeiert wird. Exakt zehn Jahre, nachdem er 2009 als anonymer Künstler den DJ-Wettbewerb des EXIT Festivals gewonnen hatte und auf der kleinsten EXIT Bühne spielte, steht er nun seine Premiere in der Arena! Eine weitere, starke Premiere in der Dance-Arena wird Monika Kruse, die deutsche Techno-Chefin, die mit Terminal M eines der wichtigsten Plattenlabels der Welt betreibt, geben. Nach zahlreichen Anforderungen macht sich das äußerst beliebte Duo Adriatique auf den Weg zu den Schützengräben der Petrovaradin-Festung. Ihnen folgen die beiden aufgehenden Sterne und eines der aufregendsten Live-Acts des Moments, Johannes Brecht und Satori!