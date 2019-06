Das EXIT Festival rundet das stärkste Line Up seiner Geschichte ab!

Mit dem diesjährigen All-Star-Team der spektakulären mts Dance Arena wird viel und am längsten getanzt werden. Dort werden zusammen mit Cox und Amelie praktisch alle der gefragtesten Interpreten der elektronischen Szene auftreten, wie Paul Kalkbrenner, Solomun, Tale of Us, Charlotte De Witte, Boris Brejcha, Peggy Gou, Maceo Plex, Jeff Mills, Dax J, Monika Kruse und viele andere. Gerade wurde das einzigartige Carl Cox b2b Maceo Plex-Set für die Festivaleröffnung am 4. Juli bestätigt!Die Addiko Fusion-Bühne vermischt Historie, Gegenwart und aktuelle Trends. Angefangen von der serbischen Musikikone und dem Meister-Chansonnier Zvonko Bogdan über die Metal-Diva Tarja, das 30-jährige Jubiläum der lokalen Punk-Idole Atheist Rap in der Originalbesetzung, regionale Stars wie Senidah, Fox i Surreal oder der faszinierenden Traumband Svemirko bis hin zu den Ska-Legenden The Selecter,Die fünfte Ausgabe der No Sleep Novi Sad-Bühne liefert elektronische Helden wie Lee Burridge, DVS1, Giorgia Angiuli, Blawan, Sebastien Leger, 999999999, SDHW & Obscure Shape, Boston 168 u.v.a. und präsentiert Club-Partner wie MMA - Mixed Munich Arts aus München, D-Edge aus Sao Paulo, Bassiani aus Tiflis sowie eine Sonderausgabe von „All Day I Dream“ -Partys. Die rifflastige Explosive-Bühne hat in diesem Jahr ihre eigene Bar mit Artists wie Whitechapel, Arcturus, Soilwork, Entombed AD, Total Chaos, Peter and The Test Tube Babies und Dutzend anderen. Trotzdem ist all dies nur ein Teil des Line Ups, das aus über tausend Künstlern aus der ganzen Welt besteht, die vom 4. bis 7. Juli auf über vierzig Bühnen und Musikareas rund um die Petrovaradin-Festung in Novi Sad auftreten werden!Das EXIT Festival findet vom 4. bis 7. Juli 2019 in der Festung Petrovaradin in Novi Sad statt. Tickets für das EXIT Festival gibt es unter: https://exitfest.reservix.de/events. Für diejenigen, die das Ticket mit Unterkunft und Transfer vor Ort kombinieren möchten, gibt es bereits Pakete ab 145,00 Euro.