Das erfolgreichste Schlager-Duo Europas Die Amigos GOLD Tournee 2018-Ab 13. Juli im Handel

Das Leben hat diese Rohdiamanten geschliffen. Mit ihrem neuen Album „110 Karat“ präsentieren sich die Amigos erneut ungemein vielseitig – jedes Lied hat seine eigene, einzigartige Geschichte. Eine Menge Leidenschaft, Mut und Lebenserfahrung flossen in diese Produktion. Von verschiedenen Autoren wurden den Amigos Titel auf den Leib geschrieben. In der Hitschmiede von Mike Dorth, dem „dritten Amigo“, bekamen die Arrangements und Texte der sympathischen Brüder den entscheidenden Schliff. Abgerundet werden die Aufnahmen durch den erfrischenden Chorgesang der zwei wichtigsten Frauen in Bernd Ulrichs Leben – durch die Stimmen von Ehefrau Heike und Tochter Daniela Alfinito.Auf ihre über 100 Gold- und Platin-Awards und die wiederholten Nr. 1 Charts-Triple (D-A-CH) angesprochen, zeigen sich die Amigos wohltuend entspannt. „Wir haben keinen Erfolgsdruck. Wir machen Musik aus Leidenschaft. So ist auch das neue Album entstanden. Ausdrucksstark, unverkennbar in der Interpretation und Intonation, voller Gefühl. Wir sind unendlich dankbar, dass wir nach so langer Zeit auf den Bühnen nochimmer so viele Menschen mit unserer Musik erreichen, begeistern und glücklich machen. Mit einem Album, das uns auch selber glücklich macht. „110 Karat“ ist eine lupenreine Amigos Produktion mit 14 handverlesenen Titeln und dem Hitmix 2018, die wir mit Liebe und aus tiefster Überzeugung produziert haben!“„110 Karat“ gibt dem Longplayer den viel versprechenden Namen. Modern arrangiert und produziert, beschreibt der Titel die Liebe und das Verlangen zum Partner. Es wurde schon oft davon gesungen, doch die Amigos finden einmalig schöne Worte: „Du bist lupenreines Glück für mich, 110 Karat. Du bist mehr als pures Gold für mich, 110 Karat.“ Der Refrain bleibt im Ohr. Disco-Fox-Tänzer kommen hier voll auf ihre Kosten.„Ein Diamant“ ist ein weiteres hochkarätiges Highlight, das ausdrucksstark das Sonnenlicht einfängt und in eine gesungene Liebeserklärung vom Feinsten gießt. Die Geschichte einer verletzten Frau, die ihre Liebe verloren hat, erzählt „Bella Donna Blue“. Durch den Verlust lässt sie sich nicht aus der Bahn werfen und beginnt ein neues Leben. Der Refrain lädt zum Mitsingen ein und übertönt hoffnungsvoll Ängste und Sorgen. Wenn die Amigos von „San Francisco“ und vom „Rio Grande“ singen, nehmen sie uns mit auf die Reise zu fernen Orten, tragen uns im Kopf- und Herzkino “So wie im Film“ weit über die Grenzen unserer vom Alltag ermüdeten Vorstellungskraft und wecken Erinnerungen, Gefühle, Emotionen. Im typischen Amigos-Stil gehen auch diese Titel direkt ins Ohr und klingen positiv in uns nach. Du erwachst, schlägst lebensbejahend die Augen auf und: „Die Sonne lacht dir ins Gesicht“. Im fröhlichen Happy-Reggae-Sound nehmen Bernd und Karl-Heinz das Leben voller Zuversicht in die Hand. Eine Anleitung zum Glücklichsein auf der oft auch atemraubenden Berg- und Talfahrt des Lebens. Manchmal fragt man sich, wie das nur möglich sein kann, nach so vielen gemeinsamen Jahren einer Partnerschaft immer noch dieses Kribbeln zu spüren. „Es ist noch wie beim ersten Mal“ beschreibt genau diesen Kuss, diesen zärtlichen Kraftschluss der Zweisamkeit, schwungvoll und voller Elan.„Die kleine Taschenuhr“ zeichnet eine Szene aus dem Leben, wie sie sich schon vielfach so oder so ähnlich abgespielt hat. Und trifft direkt ins Herz. Hat nicht jeder eine kostbare Erinnerung an einen geliebten Menschen, den er verloren hat? Hier ist es die kleine Taschenuhr. Geschenktes Glück, ein Moment, der ewig bleibt. Als Erinnerungsstück an den Großvater strahlt die alte Taschenuhr als unverhoffter Schatz in der Hand des jungen Mannes wie der schönste Diamant.„Hinterm Regenbogen“ wird wieder viele Menschen (be)treffen, die einen geliebten Menschen verloren haben. Die Amigos versuchen hier Hoffnung zu geben, einen Weg aus der Trauer und dem Schmerz aufzuzeigen. „Denn hinter dem Regenbogen treffen wir uns alle wieder.Lieben bedeutet manchmal auch loslassen können. Wenn die Beziehung kein Glück mehr schenkt, den Partner schmerzenden Herzens ziehen zu lassen und ihm noch gute Wünsche mit auf den Weg zu geben – das ist wahre Liebe! „Wenn du willst bist du frei“ ist eine starke Rock-Ballade, kernig und druckvoll interpretiert.Zum Nachdenken auffordern möchte „Die Tränen der Sterne“. Angesichts der Herzlosigkeit und dem Leid auf Erden können einem leicht Tränen der Trauer, der Enttäuschung und Hilflosigkeit in die Augen steigen. Die Amigos finden klare Worte für eine nachdrückliche Botschaft, die sie mit „Die Tränen der Sterne“ an den Sternenhimmel schreiben. Mahnend, aber auch hoffnungsvoll, spricht der Titel aus, was unzähligeMenschen bewegt. Und vielleicht sogar einen Impuls gibt, sich wieder aufeinander zu zubewegen. Damit die Tränen der Sterne verhärtete und verblendete Herzen benetzen und wieder Raum für Wünsche lassen. Denn: „Erst wenn Herzen sich wieder vertragen werden Sternschnuppen daraus.“ Zu Leichtigkeit und Frohsinn lädt „In meinem Herzen blühn… (Rote Rosen)“ ein. Ein wunderschöner, melodischer Walzer, zu dem nicht nur Amigos-Fans bereitwillig Mitschunkeln werden.Ein sehr starker Titel beschließt das facettenreiche Album. „Unsre Sterne strahlen immer noch“ spricht jeden direkt an, der trotz grauer Haare und reich an Jahren in der Rückschau die Erinnerung hochleben lässt und - die Endlichkeit und Ewigkeit vor Augen - unbeschwert den traumhaft schönen Augenblick feiert.Als international gültige Maßeinheit, mit der das Gewicht von Edelsteinen angegeben wird, ist das Karat ein Begriff, der unweigerlich mit Glanz und Glamour verbunden ist. „110 Karat“ verspricht und hält: 110% Amigos. „Gold und Edelsteine sind nicht unser Ding“, winken die Amigos ab. “Mit funkelnden Augen erzählen sie lieber davon, was ihr Leben wirklich wertvoll macht. Die Familie, die Freunde und die Fans gehören zum vertrauten Kreis, den die beiden Brüder aus Mittelhessen mit Hingabe pflegen und in Ehren halten. „Unsere 110 Karat sind unsere Frauen, unsere Familie und die Fans, die uns die Treue halten - kostbarer als jeder Diamant!“ Gerade aufgrund ihrer Bescheidenheit, Verlässlichkeit und Zurückhaltung sind die Amigos ein Schwergewicht unter den Topstars.Und in genau diesem familiären Freundeskreis feiern die Amigos am 19. Juli in der Tanzmetropole Neustädtlein in Fichtenau einen unvergesslichen Konzertabend mit der großen CD Präsentation von „110 Karat“!Das Album wird ab dem 13.04. digital und physisch online vorbestellbar sein. Wer das komplette Album digital vorbestellt, erhält ab dem 13.04. die Single „110 Karat“ schon vorab direkt zum Download.Eine Clipkollektion zu allen neuen Titeln, aufgezeichnet in dem wunderschönen Kroatien in der südlichen Region Dalmatien, plus einer Amigos-Bildershow bietet die gleichnamige DVD. Die Fanbox „110 Karat“ ist mit CD, DVD, einem 500teiligem Amigos-Puzzle, einem Handycleaner und sechs Postkarten mit neuen Amigos-Motiven ein einmaliges