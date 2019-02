DANIELA ALFINITO- Zwischen Himmel und Hölle -Die neue Radio-Single aus dem Nr.1-Album "Du warst jede Träne wert"

"Vertraue deinem Herz und suche dir einen Partner, mit dem du durch dick und dünn gehst - oder eben durch Himmel und Hölle", beschreibt Daniela Alfinito das Gefühl, aus dem dieser Titel geboren wurde. "Zwischen Himmel und Hölle" beschreibt die ganze Gefühlswelt, die jeder schon so oder so ähnlich auf sich allein gestellt oder auch mit einem liebevollen und verlässlichen Partner an seiner Seite erlebt hat.Die 47-jährige Hessin holt die Menschen mit jedem einzelnen ihrer 14 neuen Titel bei ihren Sehnsüchten, Wünschen und Träumen ab: "Wenn sie sich mit den Liedern identifizieren und sagen: Ja, genau das ist mir auch passiert. Das macht mich unheimlich glücklich - wenn ich ihnen durch meine Musik über emotionale Klippen helfen und Menschen verbinden kann, die zwischen Himmel und Hölle leben.“Ihre sinnliche Stimme, ihre starke Bühnenpräsenz und ein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen zeichnen Daniela Alfinito aus.Das Album "Du warst jede Träne wert" ist seit 04.01.2019 als CD sowie in einer limitierten Fanbox mit DVD erhältlich. Live erleben können Sie Daniela Alfinito mit ihren neuen Titeln bis 12. Mai 2019 auf "Die große Schlager-Hitparaden-Tournee".