DANIELA ALFINITO Single: „Liebes-Tattoo“ seit gestern im Handel

Für Viele, auch für Daniela selber, war der kometenhafte Aufstieg zunächst unfassbar – unfassbar schön! Kein Jahr ging ins Land und sie legt bereits mit "Liebes-Tattoo", der ersten Single-Auskopplung ihrer neuen Album-CD nach. Der Titeltrack des gleichnamigen Longplayers ist mindestens genauso tanzbar wie sein Vorgänger und pulsiert wie der Beat des Lebens, den Daniela im Frühling und Sommer mit einer Intensität gespürt und aufgesogen hat, die man erst mal aushalten und verarbeiten muss. "Liebes-Tattoo" hat sie noch unter dem frischen Eindruck des Charterfolgs ausgewählt und eingesungen.Manche Träume verglühen wie Sternschnuppen am Himmel, doch Daniela Alfinito hat sich mit ihren Liedern und mit ihrer eindrucksvollen Persönlichkeit längst in den Herzen der Schlagerfans fixiert. Entwaffnend ehrlich, unerschütterlich, unermüdlich und von mitreißender Lebenskraft bei allem, was sie aus tiefster Überzeugung tut, sucht sie mit „Liebes-Tattoo“ die Träume dazu. Die’s nur einmal gibt, wenn man liebt.