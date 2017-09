Curvy Supermodel - Gewinnerin Hanna Wilperath kommt als Laudatorin zur Radio 7 CharityNight.- Überreicht den Preis an Michael Patrick Kelly

Am 18. November kommt das Curvy Supermodel 2017 als Laudatorin zur glamourösen Gala nach Ulm. Sie überreicht an Michael Patrick Kelly den Medienpreis SIEBEN in der Kategorie „Künstler national“. „Ich freue mich sehr auf den Abend“, so Hanna Wilperath „ich kenne Michael natürlich von früher als Mitglied der Kelly-Familie, ich bin auf ihn als Solokünstler sehr gespannt.“Unter dem Motto „Echt.Schön.Kurvig“ suchte RTL2 in den letzten Wochen Frauen mit Kurven, die die Laufstege und Fotostudios dieser Welt erobern möchten. Tausende bewarben sich um die Teilnahme, den Modelcontest gewonnen hat schließlich die 24-Jährige aus der Domstadt. „Bei Hanna hat das Gesamtpaket einfach am besten gestimmt“, so Modelagent und Jurymitglied Payman Amin „unsere Kandidatinnen mussten ja auch schon während der Sendung ihr Können in Abendgarderobe unter Beweis stellen. Hanna hat eine unglaubliche Präsenz und ist auf dem Roten Teppich und auf der Bühne ein echter Hingucker.“