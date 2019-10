COOTER – DEVIL’S SYMPHONY

Nach dem Meisterwerk God Save The Rave legt Deutschlands erfolgreichste Band SCOOTER direkt nach! Der neueste Streich DEVIL’S SYMPHONY ist wie zu erwarten ein astreines Brett und überzeugt auf allen Ebenen.Eine überaus einprägsame Lead-Melodie und die nicht zuletzt beispiellosen Shouts von Frontman H.P. BAXXTER sowie ein kompromissloser Hardstyle Part verleihen der Nummer den ultimativen Rave-Charakter!SCOOTER 2019 – das sechste Kapitel der Bandgeschichte ist in vollem Gange und nicht aufzuhalten!SCOOTER - GOD SAVE THE RAVE TOUR14.08.2020 - God Save The Rave Tour - Freilichtbühne Peissnitz - Halle (Saale)15.08.2020 - God Save The Rave Tour - Trabrennbahn - Hamburg Bahrenfeld21.08.2020 - God Save The Rave Tour - Zitadelle (Spandau) - Berlin22.08.2020 - God Save The Rave Tour - Open Air an der Emsland Arena - LingenVÖ: 11.10.2019Buylink:YouTube Music Link: