COIN - hier kommt die neue Single "Youu"

„Youu“ entstand in Kalifornien während einer Phase, die Leadsänger Chase Lawrence als kreative Dürreperiode beschreibt. Er erklärt die Gedanken, die als Inspiration für den Track dienten: “Wir wollen alles kontrollieren, noch bevor uns klar wird, dass wir überhaupt erstmal etwas wahrnehmen müssen! Ich lerne noch, aber ich will meine Zeit nicht mit der Suche nach etwas Besonderem verschwenden, obwohl ich es schon lange in der Hand halte und es einfach nicht gemerkt habe."Auf “Dreamland” präsentieren COIN ihre bisher spannendsten und emotionalsten Songs. Außerdem dient das Album quasi als Landkarte ihrer Erinnerungen an all die Orte, an die sie der Entstehungsprozess geführt hat.Chase Lawrence erzählt: “Wir haben an allen möglichen Orten aufgenommen – von Nashville über Seoul und London bis Los Angeles –, aber ein Studio haben wir dafür nicht betreten. Während der letzten zwei Jahre arbeiteten wir in Hotelzimmern, Flugzeugen, Tourbussen und in Backstageräumen an unserem Album. ‘Dreamland’ ist wie eine Flickendecke mit Stoffresten von unseren Reisen, ein Audio-Tagebuch aus Orchestern, verstimmten Gitarren, Kirchenchören und Voice Memos auf dem iPhone.”Neben „Youu“, enthält “Dreamland” auch die Single „Let It All Out (10:05)“, die auf einer Bühne in Manila das Licht der Welt erblickte. Der Gesang wurde in einem einzigen Durchgang aufgenommen. Diese intuitive und spontane Art verstärkt nicht nur das Gefühl der künstlerischen Freiheit, das die Band gerade genießt, sondern prägt auch die kompromisslosen Ausflüge in die Untiefen der Liebe, Angst und emotionalen Bindungen, die Chase in seinen Texten verarbeitet. Vorgänger von „Let It All Out (10:05)“ war die Single „Crash My Car“, die weiterhin im Alternative Radio nach oben klettert.Seit ihrem Durchbruch mit „Talk Too Much“ (Top 10 in den US Billboard Alternative Songs Charts), ist die aus Nashville stammende Band fast pausenlos weltweit auf Tour und begeistert mit ihren extrem mitsingbaren Ohrwurmmelodien die Fans rund um den Globus. Sie haben die Giganten des Alt-Pop, The 1975, auf deren US-Tour supportet und sind bei einigen der wichtigsten Festivals wie Reading and Leeds, Lollapalooza und Bonnaroo aufgetreten.Anlässlich der Veröffentlichung von “Dreamland” geht die Band im März/April auf eine US-Tour mit 22 Konzerten, bevor sie im Mai nach Großbritannien kommt.