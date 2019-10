City - hier kommt das Live-Album „CandleLight Spektakel“ab sofort im Handel

25 Songs voller Poesie, aufgenommen in der familiären Atmosphäre von Kirchen und Kulturtempeln. Selbstredend stehen die Klassiker wie "Am Fenster", „Casablanca", "Flieg ich durch die Welt" und "Wand an Wand" genauso auf der Setliste, wie auch z.B. Bettina Wegners "Sind so kleine Hände". Letzterer Song ist einer der stillen Höhepunkte im Konzert, so auch "Die Sonne, die Sterne" vom letzten Album "Das Blut so laut". Überhaupt ist es bemerkenswert, dass City sich nicht auf ein klassisches Best-Of-Repertoire zurückzieht, sondern selbstbewusst auch Stücke zum Besten gibt, die nicht durch die Radiosender kaputt genudelt wurden. Allein dadurch wirken die Männer frisch und authentisch. Nicht einmal Toni Krahls launische Wortbeiträge und Anekdoten wurden rausgeschnitten, sind sie doch ein besonderes Merkmal der Kommunikation mit der CITY-Gemeinde.Auf Augenhöhe mit dem Publikum, sich buchstäblich in die Augen sehen und Gedanken austauschen, so kann man am besten das CandleLight Spektakel von CITY beschreiben. Raum lassen für die großen Emotionen und die kleinen Geschichten, in Zeiten die rauer zu werden scheinen. Ein Tondokument über die Treue zum Publikum und zu sich selbst.Und als Bonus zwei neue Studioproduktionen. Die erste Auskopplung ist ein authentisches Statement zum aktuellen dreißigjährigen Mauerfallgedönse, ohne Pathos, aber emotional, nicht euphorisch, aber optimistisch, mit klarem Bezug zur Herkunft der Band: der Song "Mein Land“.Mi, 30.10.19 Köthen SchlossFr, 01.11.19 Torgau KulturhausSa, 02.11.19 Coswig BörseSo, 03.11.19 Erkner StadthalleSa, 23.11.19 Stendal TheaterMi, 04.12.19 Jena VolkshausDo, 05.12.19 Gera CommaFr, 06.12.19 Meiningen VolkshausSa, 07.12.19 Neuruppin KulturkircheSo, 08.12.19 Chemnitz MarkuskircheMi, 11.12.19 Wernigerode KiKDo, 12.12.19 Cottbus StadthalleFr, 13.12.19 Leipzig GewandhausSa, 14.12.19 Wittenberge Kultur- und FestspielhausSo, 15.12.19 Berlin AdmiralspalastMo, 16.12.19 Dresden KulturpalastDo, 19.12.19 Magdeburg AMOFr, 20.12.19 Neuenhagen BürgerhausSa, 21.12.19 Neuenhagen BürgerhausSo, 22.12.19 Greifswald KaisersaalMo, 23.12.19 Rostock Stadthalle ClubbühneFr, 27.12.19 Neubrandenburg HKBSa, 28.12.19 Suhl CCSSo, 29.12.19 Halle Steintor VarietéMo, 30.12.19 Weißenfels Kulturhaus