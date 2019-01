Chris und Andreas Ehrlich im Interview mit Myheimat- Zwei Gastspiele in Neu- Ulm- Ein Gespräch über die neue Show, die Stadiontournee und den Fans

Infos und Tickets zur gesamten Tournee gibt es HIER

Über die Tournee, die eingesetzte Pyrotechnik, die Stadionshow ,und die neue Show Dream& Fly habe ich mit den beiden ein Interview geführt.



: Sie haben die Ausbildung zum Pyrotechniker gemacht. Sind sie an den Pyroshows in ihrer Show beteiligt?: Wir sollten eher von Pyroeffekten in unseren Shows sprechen. Die sind ein Teil eines Gesamtkonzepts, mit der wir unsere Illusionen inszenieren. Andere Teile sind u.a. Musik und Licht. Da wir beide uns bei einer neuen Illusion intensiv Gedanken darüber machen, wie wir die in Szene setzen, sind wir automatisch auch an der Entscheidung beteiligt, welche Pyroeffekte zum Einsatz kommen.: Nach welchen Kriterien werden die Pyroshows zusammengestellt?: Wichtigstes Kriterium ist, ob ein Pyroeffekt etwas zum Gesamtkonzept beiträgt. Pyro abzufeuern, nur weil es schön aussieht, reicht nicht aus. Es muss die Illusion in ihrer Wirkung unterstützen.: Sie haben nicht selten zwei Shows am Tag. Wie hält man das Konditionell durch?: Wir halten das in erster Linie durch, weil wir es einfach geil finden auf die Bühne zu gehen und Menschen zum Staunen zu bringen. Für uns ist das viel mehr als ein Beruf.: Neben der Leidenschaft achten wir darauf, uns gesund zu ernähren und ausreichend Zeit zum Schlafen zu finden.: Hätten sie sich mal träumen lassen, das sie große Hallen zweimal an einem Tag ausverkaufen?: Diese Dimension hätten wir uns nie erträumen lassen. Es macht uns sehr glücklich, dass wir so viele Menschen mit unseren Shows begeistern.: Wir leben unseren Traum und müssen uns manchmal selber zwicken, um zu realisieren, dass das alles wahr ist.: In wie vielen Fahrzeugen werden ihre Showutensilien transportiert?: Auf der jetzigen Tour mit FASZINATION sind es 12 Sattelschlepper. Bei „Dream & Fly“, unserem brandneuen Bühnenprogramm, mit dem wir ab 2020 auf Tour gehen werden, sind es voraussichtlich 20!: Wie lange arbeiten sie an diesen Shows?: Das ist ein langer Prozess. Viele Ideen kommen uns im Traum, unter der Dusche oder beim Autofahren. Nicht alle werden sofort umgesetzt und tauchen später wieder auf. Von der ersten Idee bis zu den fertigen Illusionen und schließlich bis zu tourreifen Show vergehen ca. zwei bis drei Jahre.: 2020 geht es mit einer neuen Show auf Tournee. Können sie schon etwas verraten?: Es wird spektakulär! Der Name „Dream & Fly“ ist bewusst gewählt. Es wird eine Show wie es sie noch nie gegeben hat. Lasst Euch überraschen!Andreas: Wir sind die einzigen Magier, die mit einer solchen Mega-Show auf Tour gehen werden.: Wird es eine ähnliche Nummer wie mit dem Truck geben?: Wir haben ja schon verraten, dass wir mit 20 Trucks unterwegs sein werden. Das liegt nicht nur an dem enormen Haarspray-Verbrauch meines Bruders (lacht). Nein, wir haben einige Illusionen dabei, die noch größer als der Monstertruck sind.: In Düsseldorf im Stadion beenden sie die jetzige Tournee. Was bedeutet dies für sie?: Wir sind die einzigen Magier weltweit, die zum zweiten Mal mit einer eigenen Show in einem Fußballstadion auftreten und obendrein versuchen, den eigenen Weltrekord zu brechen. 2016 waren in Frankfurt 38.503 Zuschauer dabei! In Düsseldorf wollen wir mindestens einen mehr schaffen!: Es ist eine enorme Herausforderung vor fast 40.000 Menschen aufzutreten. Wir werden die Highlights aus FASZINATION und einige brandneue Illusionen zeigen, mit denen wir quasi die Weltpremiere feiern. Das ist schon echt fett und für uns wird es genau wie 2016 ein unvergessliches Erlebnis werden. Genau wie für unsere Fans!: Apropos Fans. Sie haben eine große Fangemeinde, die sich in mehreren Gruppen gebildet haben. Was bedeutet Ihnen jede/r einzelne Fan?: Wir finden es fantastisch, wie unsere Fans uns unterstützen, egal ob einzeln oder in Fanclubs zusammengeschlossen. Was wäre unsere Show ohne unsere Fans? Wir treffen viele von ihnen bei unseren Fernsehauftritten und auf Tour. In unserer Zauberwerkstatt haben wir eine Fan-Ecke eingerichtet, in der wir die vielen Geschenke ausstellen, die uns fast täglich erreichen. Es ist unglaublich, wie kreativ einige Fans sind und wie viel Liebe und Mühe sie investieren. Deshalb geben wir ihnen gerne mit auf den Weg: Danke! Danke! Danke! Ihr seid die besten Fans der Welt!