Chris Kolonko kommt ins Parktheater- Karten an der Abendkasse

Hintergrundinfos :Seit mehr als 20 Jahren präsentiert und moderiert der Sänger, Verwandlungskünstler und Entertainer CHRIS Kolonko außergewöhnliche Varieté-, Solo- und Galaprogramme, die sich deutschlandweit größter Beliebtheit erfreuen. Der gebürtige Augsburger wurde bekannt als schillernde Kunstfigur Chris Crazy. Firmen wie die Roncalli oder PALAZZO GmbH sind über die Jahre auf CHRIS aufmerksam geworden, lassen ihn immer im Auftrag, aber eigenständig, Programme zusammenstellen und inszenieren. Unter der künstlerischen Leitung von CHRIS sind so die Varieté-Produktionen „Von Kopf bis Fuß Marlene“, „Mondkuss“ und „Leinen Los“ im Auftrag von Bernhard Paul in Roncalli's Apollo Varieté in Düsseldorf entstanden. Sein Erfolg an Land hat sich über die Jahre zudem auf die Weltmeere übertragen. Seit über 20 Jahren ist er funkelnder Gaststar und Entertainer auf der MS Europa.www.chris-marlene.de