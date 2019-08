Chris de Burgh & Band spielen sein größtes Bestseller- und das persönliche Lieblingsalbum live in einer Show!-Live in Ulm

CHRIS DE BURGH KOMMT AM 28.OKTOBER UM 20 UHR NACH ULM INS CCU

28.10.19 Ulm, CCU

Die Auftritte wird Chris de Burgh mit seinen bewährten Begleitern, sprich Keyboarder Nigel Hopkins, Dave Levy (Bass), Ex-Robbie-Williams-Gitarrist Neil Taylor plus Schlagzeuger Phil Groyssboeck absolvieren. Im Mittelpunkt der Konzerte stehen zwei seiner insgesamt 21 Studio-Tonträger seit 1974: Einerseits „Into The Light“ (1986), welches nicht nur den Superseller schlechthin in seiner Karriere darstellt und ihn mit dem Hit-Klassiker „The Lady In Red“ (Nummer 1 in 47 Ländern sowie einer der global am häufigsten gespielten Radio-Titel!) als international erfolgreichsten Singer/Songwriter etablierte; andererseits „Moonfleet & Other Stories“ aus dem Jahr 2010 – jene CD, die dem Sänger/Pianisten/Gitarristen (insgesamt 50 Millionen verkaufter Tonträger weltweit!) beim Komponieren und Aufnehmen am meisten Spaß bereitet hat. Beide Werke werden auf der Bühne zur Gänze präsentiert. Ein solches Vorhaben zu realisieren, ist für Chris de Burgh auch nach über 3.000 Konzerten Neuland. Gleiches gilt für ein anderes Projekt, in das er involviert ist: ein „Robin Hood“-Musical, das 2020 im Fuldaer Schlosstheater starten soll. Doch bevor das Heldenepos über den geächteten Freiheitskämpfer Premiere hat, ist ‚CdeB‘ in eigener Sache aktiv. Dann steht er mit seinen Mannen im Rampenlicht und wird sich einmal mehr als exzellenter Live-Act beweisen – bei den 36 Liedern der genannten Top-Alben (bevor ein Best Of weiterer Chris-Hits folgt)!Chris de Burgh & Bandfeaturing the albumsInto The Light & Moonfleet and other favourites25.10.19 Freiburg, Sick-Arena26.10.19 CH-Zürich, Samsung Hall30.10.19 Stuttgart, Liederhalle31.10.19 München, Philharmonie02.11.19 Bayreuth, Oberfrankenhalle04.11.19 Frankfurt, Alte Oper05.11.19 Siegen, Siegerlandhalle07.11.19 Osnabrück, OsnabrückHalle08.11.19 Braunschweig, Stadthalle10.11.19 Hamburg, Barclaycard Arena11.11.19 Berlin, Admiralspalast14.11.19 Bremen, Metropol Theater15.11.19 Hannover, Kuppelsaal16.11.19 Magdeburg, Stadthalle18.11.19 Halle/Saale, Händelhalle19.11.19 Leipzig, Haus AuenseeEinlass: 19 UhrBeginn: 20 Uhr