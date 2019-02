Celtic Woman veröffentlichen ihr neues Album Ancient Land am 8. März ++ Auch als Live-DVD/-Blu-ray sowie als Bundle erhältlich

Außerdem auch als Bundles (u.a. CD + DVD) erhältlich, besticht die CD-Version von Ancient Land mit 18 neuen Titeln (digital sind es 16), wobei Celtic Woman auch auf ihrem neuesten Album eine Brücke zwischen irischer Tradition und zeitgenössischen Klängen schlagen: Neben brandneuen Kompositionen wie „Follow Me“, „Be Still“ oder auch „Love & Honour“, einem Instrumentalstück, vereint auch die neue LP ausgewählte irische Traditionals („Sive“, „Mna na hEireann (Women of Ireland)“, „Moorlough Shore“) sowie Neuinterpretationen von Highlights aus der jüngeren Musikgeschichte – u.a. „Long Journey Home“, „Going Home“ und „Homeland“.Die Aufnahmen machten die drei Sängerinnen Susan McFadden, Mairéad Carlin und Éabha McMahon – wobei erstmals auch Neuzugang Megan Walsh auf dem Album zu hören ist – und die Violinistin Tara McNeill schon im vergangenen Sommer in den britischen Real World Studios. In den USA bereits veröffentlicht, landete das 13. Album von Celtic Woman postwendend auf Platz #6 der Billboard World Charts.Die nicht selten als „märchenhaft“ beschriebene Stimmung, die Celtic Woman seit 2005 auch hierzulande immer wieder Top-Positionen in den Albumcharts bescheren sollte, ist in besonders eindrucksvollen Bildern auf dem dazugehörigen Konzertfilm festgehalten: Aufgenommen unter freiem Himmel vor dem imposanten Johnstown Castle, einem neugotischen Schloss in Wexford (Irland), vereint der ebenfalls unter dem Titel Celtic Woman: Ancient Land erscheinende Film insgesamt 23 Songs – neben den bereits genannten Highlights des neuen, gleichnamigen Albums auch jene Klassiker aus ihrem Repertoire, die seit Jahren in keinem Live-Set fehlen dürfen. Unterstützt wurden die Vokalistinnen und Tara McNeill, die insgesamt schon vor mehr als 4 Millionen Menschen aufgetreten sind, an diesem außergewöhnlichen Abend von einem Orchester sowie einer irischen Folk-Gruppe, die das Klangspektrum um Percussion, Flöten & Co. erweitert.13 Alben, mehr als ein halbes Dutzend gefeierte DVD-Veröffentlichungen, etliche TV-Specials: Seit inzwischen 15 Jahren begeistern die auch für einen European Border Breakers Award (2007) ausgezeichneten Celtic Woman ihre Fans mit einem wunderschönen Mix aus traditionellen irischen Klängen und jüngeren Kompositionen, für das sie auf epische Gesangs- und Violinen-Arrangements setzen. Bevor ihr Album Destiny, das hierzulande in die Top-30 ging, für einen Grammy nominiert wurde, bescherten ihnen die Vorgängeralben bereits Platinerfolge in neun Ländern sowie insgesamt mehr als 10 Millionen verkaufte Einheiten. In Deutschland entpuppten sich u.a. die Longplayer Songs From The Heart (Platz #9; 2010) und Believe (#11; 2012) als absolute Fanfavoriten. Voraussichtlich werden Celtic Woman ab Oktober 2019 auch wieder nach Deutschland kommen.