CELESTE - neue Single "Coco Blood" und Tourdaten!

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Ersten EP “Lately”. Nun erscheint mit “Coco Blood” die neue Single von Celeste.“Coco Blood is a coming of age song,” so Celeste selbst. “The main lyric ‘are you warm enough’ is about an inner conversation with yourself. It’s asking yourself the question, ‘are you strong enough, are you good enough, are you determined enough to achieve and acquire all the things that you wish for and desire.” Der Song ist außerdem eine Referenz an ihre britisch-jamaikanische Herkunft.Das ungewöhnliche Artwork, das Celeste mit ihrer für sie typischen Frisur in verschiedenen Varianten zeigt, wurde von Akinola Davies aka Crackstevens fotografiert -der außerdem auch beim kommenden und vierten Video Regie führen wird. – die Collage wurde von Celeste selbst kreiert und von Bryan Rivera gestaltet, the “pop culture powerhouse”,der auch u.a. die Cover von Kali Uchis, Kanye West, Post Malone und vielen mehr entworfen hat.2019 ist gerade mal halb vorbei, hat für Celeste aber bereits einige erfolgreiche Monate beschert, z.B. bei Englands wichtigstem Sender BBC Radio 1 undrespektablen Festival-Daten durch Europa, nicht zu vergessen ein Support-Date mit der Ikone Neneh Cherry in ihrer Heimatstadt Brighton, gefolgt von einem Auftritt beimKult-Fashionlabel Mulberry auf deren Sommerparty und einigen ausverkauften Headliner-Shows in London, New York und Los Angeles.Aber auch die deutschen Medien haben Celeste bereits für sich entdeckt, so urteilt der Stern (11. April): „Elton John ist bereits Fan: Der Soul-Sängerin Celeste liegen derzeit viele zu Füßen.“ Und „Egal, was 2019 noch passiert mit ihr und ihrer göttlichen Stimme, die den Hörer umschließt wie eine Wolke aus Watte und Hingabe: Ihre Über-Single „Father’s Son“ wird in den Bestenlisten des Jahres landen.“Celeste’s Durchbruch-Singles „Both Sides of the Moon“ und „Lately“ aus dem Jahr 2018 und der Song „Father’s Son“ wurden dann zusammen auf der “Lately” EP veröffentlicht. Der 5-track Releasebeinhaltete außerdem die Singles „Summer“ featuring Jeshi und „Ugly Thoughts“. Mit Veröffentlichung der EP konnte Celeste ihren Status als eine der vielversprechendsten Nachwuchs-Sängerinnen in UK untermauern und erhielt viel Unterstützung von Schwergewichten wie Annie Mac, Julie Adenuga, Clara Amfo, Elton John, i-D, Wonderland und vielen mehr.Celeste 2019 Live-Daten:30. Juni - BBC Introducing @ Glastonbury Festival, Pilton (5:15pm)03. Juli - Innervisions Festival, Roundhouse w/ Robert Glasper, London06. bis 07. Juli - Love Supreme, Glynde, Sussex09. Juli Columbiahalle w/ Janelle Monae, Berlin15. August – We Out Here, Cambridgeshire21. Juli - Lake Stage @ Latitude, Suffolk24. August - Rock En Seine, Paris16. September - AB Club, Brussels17. September - Paradiso, Amsterdam19. bis 21. September - Reeperbahn Festival, Hamburg23. September - Kulturbrauerei, Berlin24. September - Studio 672, Köln