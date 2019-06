Captain Freddy und Gabriela geben dem Seemansklassiker ein neues Musikalisches Gesicht

Mit "Das ist unser Tag" folgte im selben Jahr noch ein erster Solotitel von GABRIELA, den sie im Juni 2018 als Single veröffentlichte. Doch irgendwie ist klar, dass die Beiden nicht nur privat sondern auch musikalisch viele weitere Pläne schmieden und so wurden die Beiden bei vielen Veranstaltungen nach weiteren, gemeinsamen Songs gefragt. Logisch, dass sich die Zwei nicht zweimal darum bitten lassen und so interpretiert Gabriela den großartigen Schlagerklassiker von damals, im Duett mit den wunderschönen Saxophonklängen von Captain Freddy!Captain Freddy ist in der Region gleich zweimal Live zu erleben.Am 18. Oktober in der Burggrafenhalle Burtenbach sowie am 9. Mai 2020 mit Andy Borg im Forum am Hofgarten.Tickets hierfür gibt es bereits im Vorverkauf