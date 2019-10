Captain Freddy sorgt für eine ausverkaufte Halle- Viele Fans aus ganz Deutschland in Burtenbach-Eine Bildergalerie-Captain Freddy holt 2020 Andy Borg nach Günzburg- Infos im Bericht

AUCH 2020 ein Volkstümlicher Nachmittag- Der Vorverkauf hat begonnen

Nach der offiziellen Begrüßung konnte das Auditorium zu den Böhmischen Klängen das Tanzbein schwingen. Das war aber nicht das einzige mal.Nach dieser Tanzrunde kam dann Peter Feszter und sorgte mit seinen Titeln für Stimmung im Auditorium. Schwung, Stimmung und Unterhaltung gab es mit der Schweizerin Maria Da Vinci. Sie sang mit dem Publikum um die Wette, das es eine wahre Freude war. Eine Kostprobe ihres musikalischen Könnens gab die Lebensgefährtin und Managerin von Captain Freddy Gabriela.Sie hat mir ihrem Charme das Auditorium auf Ihrer Seite. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie ihr erstes Soloalbum veröffentlicht. Die Stimme dazu hat sie.Was Captain Freddy seinem Auditorium schuldig ist,weiß der Künstler ganz genau.Der geplante Halbstündige Auftritt wollte auch nach einer Stunde nicht enden. Kein Wunder, denn was Captain Freddy Musikalisch zu bieten hat, würde einen ganzen Konzertabend füllen. Und das wissen seine Fans, die bis aus Salzburg und Berlin angereist sind. Sie erlebten einen grandiosen Auftritt eines großartigen Künstlers, der Publikumsnah wie selten ist.Und dann kamen die Künstler, die Ihren Fanclub aus Lonsee gleich mitbrachten. Das Südtiroler Duo Vincent und Fernando.In einem Pressegespräch erzählten die Künstler, daß im Mai diesen Jahres der Fanclub zum ersten mal in der Halle in Lonsee ein Konzert veranstaltete, daß über 400 Besucher in die dortige Mehrzweckhalle lockte. Auch in Burtenbach, wo die zwei nach 2016 zum zweiten mal gastierten, wissen die sympatischen Künstler was sie Ihren Fans schuldig sind. Die Grand Prix Gewinner brachten in die Halle eine Stimmung, die vielen Fans die Stunden des Alltags vergessen ließ. Nach mehr als drei Stunden und einem großen Finale endete ein Tag, von dem man sich wünschte: " So ein Tag so wunderschön wie heute, so ein Tag der dürfte nicht vergehen."Auch in einem Jahr lädt Captain Freddy wieder in die Burtenbacher Burggrafenhalle. Auch hier hat der Vorverkauf bereits begonnen. Am 18. Oktober 2020 kommen das Zillertaler Edelweiss Duo, Kurt Elsasser, Sanny und statt dem angekündigten Duo Spielberg wird Silvio Samoni die " Goldene Stimme vom Wörthersee" nach Burtenbach kommen. Karten zum Preis ab 17 € gibt es bereits im Vorverkauf bei-Schreibwaren Böck in Burgau/ Jettingen-Buchhandlung Hutter Günzburg-Lotto Weiss- Thannhausen-Gasthof zur Mühle Burtenbach- Foto Wanke in Ichenhausen- Lotto Marquard in KrumbachAm Abend vor dem Muttertag gibt es von und mit Captain Freddy und seiner Charmanten Partnerin einen Abend, an dem man noch lange zurückdenken wird. Zu Gast wird neben Mario & Christoph den ehemaligen Musikern des Alpentrios Tirol, einer der Volkstümlichen Schlagerlegenden überhaupt. Andy Borg. Die Veranstaltung, die am 9.5. um 18 Uhr beginnt findet im Günzburger Forum am Hofgarten statt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.