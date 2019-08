Captain Freddy lädt zu einem Musikalischen Nachmitag- Vincent & Fernando als Stargäste

Am den 20. Oktober ab 15 Uhr dürfen sich die Fans des beliebten Künstlers und seiner Charmanten Lebensgefährtin Gabriela freuen. Sie laden erneut zum Volksmusiknachmittag in die Burtenbacher Burggrafenhalle ein. In diesem Jahr kommen als Stargäste Vincent & Fernando, die bereits vor vier Jahren zu Gast waren. Desweiteren kommen Peter Feszter, Maria Da Vinci, Raimund& seine böhmisch Mährischen.Zu Peter Feszter: Er ist der Botschafter der Deutschen Kultur in Schlesien/Polen, pendelt ständig zwischen Deutschland/Sauerland (Wohnsitz) und Schlesien, dort ist seine Herkunft. Im Sauerland hat er ein professionelles Studio, wo er Aufnahmen für viele Kollegen des Schlager/Volksmusik – Genres macht.Captain Freddy durfte mit ihm auch schon einen Titel im Duett aufnehmen , - Peter Feszter mit Gesang polnisch und ich mit Saxophon, der Titel heißt: „ Jo lubia slaskie spiewki grac „ – zu deutsch: „ Ja, ich hab`die schlesischen Lieder gern „ – dieser Song wurde in Polen 2017 der Hit des Jahres.Peter Feszter hat außerdem auch noch jeden Samstag abend eine Radio – Sendung bei Radio Silesia in Polen.Vincent & Fernando ist alles klar, die Publikumslieblinge – und da sie bereits 2015 unsere Gäste waren und so gut ankamen, haben wir sie nach 4 Jahren wieder eingeladen.Über Raimund und seine böhmisch mährischen Musikanten: Die Top – Blasmusik aus dem Landkreis,Maria Da VinciEgal, wo man ihr begegnet – stets strahlt Maria Da Vinci eine mitreißende Fröhlichkeit aus. “Sogar Hundertjährige fangen an zu tanzen, wenn sie mit ihrem Temperament loslegt”, schwärmte ein begeisterter Kritiker einmal. Ein anderer fasste es so zusammen: “Ihre Stimme war einschmeichelnd und zärtlich, wo erforderlich, sowie stark und temperamentvoll mit ganzem Körpereinsatz, wenn nötig.”Zwei Herzen schlagen in Marias Brust – ein italienisches und ein schweizerisches. Ihre Eltern stammen von Sizilien. Maria: “Von ihnen habe ich mein heißes Blut.” Bestimmt bekam sie von ihnen auch das musikalische Talent. “Meine Mutter weckte mich frühmorgens immer mit Liedern.” Wahrscheinlich der Grund dafür, warum die Schweizerin – die übrigens bei Live-Konzerten in Italienisch, deutsch und französisch singt – ein Faible für stimmungsvolle Songs hat.Captain FreddyCaptain Freddy hat kürzlich eine neue DVD auf den Markt gekommen, - Er arbeitet gerade, jetzt nach Weihnachten, an meiner neuen – und 1. Weihnachts – CD, die dann zum nächsten Fest heraus kommt.Ansonsten ist Captain Freddy, wie immer, viel unterwegs vom Nordseestrand bis zum Allgäu, von NRW bis nach Polen, überall und dann auch wieder zum Herbst/Winter auf Deutschland – Tournee.Auch seine Lebensgefährtin „ Gabriela „ arbeitet an neuen Songs und wird beim Schlager/Volksmusiknachmittag zusammen mit mir durch das Programm führen.