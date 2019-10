Anzeige

Bürger machen Kultur- Ausstellung in Günzburg

In mühevoller Arbeit hat Museumsleiter Dr. Raphael Gerhardt und der 2. Vorsitzende des Historischen Vereins Rudolf Kombosch diese Ausstellung konzipiert, die, soviel kann ich versprechen, äußerst sehenswert ist.



Die Vernissage kommenden Sonntag, den 13. Oktober 2019, um 11:00Uhr zur Vernissage „Bürger machen Kultur. Günzburg im 19. Jahrhundert“ ein.



Sie stellt die Geschichte Günzburgs und seiner Bürger im 19. Jahrhundert eindrucksvoll dar. Präsentiert werden Gegenstände, Bilder und Bücher aus der Vergangenheit und die spannenden Geschichten zu deren einstigen Besitzern. Da gibt es etwa den Bürgermeister, der die Kunst liebte; den Pfarrer, der gerne komponierte und auch ein Kunstwerk von Leonardo da Vinci, das im 19. Jahrhundert in der Großen Kreisstadt zu finden war.







Neben der Vernissage bietet die Stadtführung Orte der Kultur - zur Ausstellung „Bürger machen Kultur“ mit mir am 13. Oktober 2019 um 13:00Uhr bzw. 15:00Uhr Wissenwertes zu Fragen wie: Wo befand sich das erste Theater in Günzburg? Wo hing einmal Leonardo DaVincis „Madonna mit der Nelke“? Und durch welche Gassen flanierten Günzburger im 19. Jahrhundert?. Treffpunkt ist am Heimatmuseum.

