BROCKEN BACK x HENRI PFR – WAKE UP-Neue Single

Hinter Broken Back steckt der aus Saint-Malo stammende Musiker Jérôme Fagnet. Der bislang größte Hit des 28-Jährigen, „RIVA (Restart the Game)“, stammt aus dem Jahr 2015 und entsprang der Zusammenarbeit mit seinen Landsleuten Klingande – der gemeinsame Track konnte sich in Deutschland in den Top Ten der Offiziellen Deutschen Charts platzieren und wurde mit Gold ausgezeichnet. Nach einer weiteren Klingande-Kollabo im vergangenen Jahr („Wonders“) feierte Jerome, der seinen Projektnamen einer langwierigen Wirbelverletzung verdankt, mit „Young Love“ im Januar 2019 seinen Einstand bei seinem neuen Label Ultra Records. Für die Entstehung von „Wake Up“ ging er eine Kollaboration mit dem aus Brüssel stammenden Chill Wave/Summer House/Deep House-Produzenten und – DJ Henri PFR ein.