Britischer Superstar kommt nach Heidenheim- Tickets ab heute im Vorverkauf

Mit seinem 2005 er Debütalbum "Back to Bedlam" und dem darauf enthaltenen Mega-Hit "You're beautiful" gelang dem britischen Singer-Songwriter James Blunt ein kometenhafter Aufstieg von null auf hundert.



„Back to the Bedlam“ steht auf Platz 17 der meistverkauften Alben der vergangenen 60 Jahre! Die darauf folgenden Alben standen dem in nichts nach und erklommen ebenfalls weltweit die Spitze der Charts. Der 42 jährige Blunt macht genau die Musik die Ihm gefällt. Und seinen Fans gefällt sie sowieso! Stets merkt man den Songs an, dass sich Blunt bei der Komposition Zeit gelassen hat, um am Songwriting zu feilen und die Arrangements zu perfektionieren. Inzwischen hat er vier Alben veröffentlicht, von denen über 20 Millionen Exemplare über die Ladentische gingen und die Ihm weltweit über 80 Platinauszeichnungen bescherten. Auf seinem neuen Album „The Afterlove“ hat James Blunt mit seinem Freund, Kollegen und Superstar Ed Sheeran zusammen gearbeitet. Im Sommer 2018 geht James Blunt mit seinen großen Hits und dem „The Afterlove“ Album auf große Open Air Tour und ist am Freitag 10. August im Heidenheimer Brenzpark zu erleben!Der Vorverkauf startet am Freitag 10. NovemberTickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen, RESERVIX , EVENTIM