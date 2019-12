Brettl-Spitzen am Neujahrsabend im Bayerischen Fernsehen- Live im März in Gersthofen und Günzburg

Das Thema des Abends ist "Liebe" und geboten werden klassische Couplets, freche Brettl-Kunst und deftige Wirtshauslieder. Mit dabei sind auch ein paar Künstler, die nach Gersthofen kommen werden. So präsentiert JÜRGEN KIRNER an diesem Abend das TRIO SCHLEUDERGANG, BARBARA PREIS und das Quartett CONNY & DIE SONNTAGSFAHRER, die auch alle live in Gersthofen auftreten werden.Wer sich nach dem Genuss der Sendung für das Liveerlebnis interessiert, sollte sich allerdings beeilen, den die Nachfrage nach Tickets ist hoch.