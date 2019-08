BRENNER präsentieren das Video zu ihrer neuen Single "Die Jungs", Single

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



So entpuppt sich „Die Jungs“ als energetisches Gute-Laune-Brett.Frech, lebenslustig und einer ordentlichen Schippe Selbstironie vermittelt der Song pure Lebensfreude – dieses schwerelose Gefühl, den Alltag komplett draußen zu lassen. Eine Hymne, die Freundschaft und Partymachen dieses besondere Gefühl thematisiert, wenn man endlich mal wieder mit seinen Jungs loszieht. Ein Song der sich sofort in die Gehörgänge einnistet – mit gutdosierter Lässigkeit und fantastischen Gitarrensoli. „Die Jungs“ ist wie gemacht für einen wilden Sommer.Einmal mehr belegt dieser Song, warum BRENNER aus dem Stand heraus ihr von Vincent Sorg (Die Toten Hosen, Broilers) produziertes Debüt in der Top30 der Albumcharts platzieren konnten, weshalb sie auf den kleinen und großen Bikerfestivals sowie bei weiteren Kulturhighlights wie etwa die Hansesail, Wacken oder den Harley Days auf eine stetig wachsende Fangemeinde setzen können und warum sie in vielen Shows der TV-Landschaft zu Gast sind.„Das geht noch lauter“ heißt es in „Die Jungs“: so ist es – unbedingt aufdrehen!