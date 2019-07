Break Every Rule! TINA- The Rock Legend Sichern Sie sich bis 04.08.2019 Ihren exklusiven 15% Frühbucherrabatt

Für die Veranstaltung am 07.02.2020 in der neuen Stadthalle K3N in Nürtingen gibt es bis einschließlich 04.08.2019 15% Frühbucherrabatt auf alle Tickets (Preise ohne Rabatt zwischen 39,90 € und 57,90 €).

Die Verehrung für die Rock Legende spürt man in der aufwändig produzierten Multimedia-Show vom ersten bis zum letzten Ton.„Nutbush City Limits“, „Let’s Stay Together“, „What’s Love Got To Do With It“, „Break Every Rule“, „Typical Male“, „Foreign Affair“, „Simply The Best“, „GoldenEye“. Ein Superhit jagt den nächsten – performed mit einer umwerfenden Wucht, leidenschaftlicher Bühnenpräsenz und geradezu unfassbar nah am Original.Erleben Sie eine beeindruckende musikalische Retrospektive über das Lebenswerk des Superstars Tina Turner in einem einzigartigen Tribute-Konzert der Superlative.Explosiv! Authentisch! LIVE on stage!Tickets erhältlich bei der Nürtinger Zeitung und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt vom Veranstalter unter 0365-5481830 und www.tinatherocklegend.de.