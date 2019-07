BONEZ MC & RAF CAMORA Palmen aus Plastik 2 – Zusatztour

nsgesamt 60 Millionen Mal wurden die Songs aus „Palmen aus Plastik 2“, dem aktuellen Album von Bonez MC & RAF Camora, in der Veröffentlichungswoche in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestreamt – darunter alleine in Deutschland 50 Millionen Mal. Das ist absoluter Rekord.



Live zu erleben am FR 22.11.2019 | 19:00 Uhr | Kempten, bigBOX



Doch damit nicht genug. Die „Palmen aus Plastik 2“ Arena-Tournee war der nächste große Meilenstein auf ihrer nicht zu enden wollenden Erfolgsstrecke. Mehr als 200.000 Tickets wurden für die Konzerte in Deutschland, Schweiz und Österreich abgesetzt. Die Wiener Stadthalle vermeldete schon nach wenigen Tagen aufgrund von 13.500 verkauften Tickets: ausverkauft. Das angesetzte Zusatzkonzert in Wien war ebenso im Vorfeld ausverkauft. In Zürich wurde das Konzert aufgrund der großen Nachfrage von der Samsung Halle in das Hallenstadion verlegt. Das Tourende bestritt das Erfolgsduo in der Lanxess-Arena Köln vor einer Rekordkulisse von 16.000 Besuchern sowie einer restlos ausverkauften Mercedes-Benz Arena in Berlin. Im November und Dezember 2019 legen Bonez MC & RAF Camora nun mit einer Zusatztour nach und kommen u. a. am Freitag, 22. November in die bixBox nach Kempten.Exklusiver Presale bei www.eventim.de ab Freitag, 5. Juli 2019, 10 Uhr. Allgemeiner VVK-Start am Freitag, 12. Juli 2019, 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.