"Birte Schneider" aus der ZDF Heute Show kommt nach Heidenheim auf Abschiedstour

Christine Prayon verrät auch nicht, was es mit dem Titel ihres fast überall bereits ausverkauften Programmes auf sich hat: „Verabschiedet Christine Prayon sich von der Bühne? Möglich. Eine Frau stellt ab Mitte 40 eine ästhetische Provokation dar und zieht sich, wenn sie ihr Publikum wirklich liebt, besser unaufgefordert aus der Öffentlichkeit zurück. Ist das Kabarett tot? Möglich. Wenn Politiker sich als Clowns versuchen, rennen die Clowns in die Politik. Oder reden wir hier von einem Abschied im ganz großen Stil? Vom Ende des Kapitalismus? Möglich. - - - REINGELEGT!! Natürlich nicht möglich. Der Kapitalismus ist das Hinterletzte, aber er ist alternativlos. Ende der Diskussion.Also welcher Abschied nun? Wie gesagt – es spielt keine Rolle. Hauptsache, Sie sind jetzt neugierig.“Und dass die überragende Bühnenpräsenz, die bissige Formulierkunst und das sich jeder Kategorisierung strikt widersetzende öffentliche Selbstbild der Künstlerin neugierig machen können, das ist schwerlich zu bestreiten. Gerade am letzten Freitag war die Comedienne übrigens doch wieder „Birte Schneider“, natürlich in der heute-show. Letztes Zitat aus dem Pressetext: „Sichern Sie sich also schnell noch Karten.“Info kompaktKulturschiene im Lokschuppen Heidenheim: CHRISTINE PRAYON „Abschiedstour“Donnerstag, 28. November 2019 20 Uhr Lokschuppen, Kanalstr. 17, 89522 HeidenheimNormalpreis 19 €Schüler/Student/Bufdi/FSJ 9,50 €Infotelefon: 07321 327 7777