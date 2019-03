BigCityBeats WORLD CLUB DOME Zero Gravity 2019 - Platinum Edition - ONE WEEK TO GO Live-Streaming über Facebook und YouTube

In Kooperation mit der ESA – der Europäischen Weltraumorganisation – hebt der modifizierte Airbus A310 am Montag, den 25. März 2019 gegen 10:00 Uhr C.E.T. ab und macht sich auf den Weg in die Schwerelosigkeit. It´s Boarding Time für 50 VIPs und Astronauten, die sich fragen: „Wie feiert man wohl eine Party in der Schwerelosigkeit?“ Die Antwort erfahren wir in persönlichen O-Tönen der Prominenten, wenn sie gegen 14:30 Uhr C.E.T. wieder festen Boden unter ihren Füßen haben und live interviewt werden.Mit dabei ist Grammy-Gewinner Jamiroquai, der weltweit mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft hat. Er besteigt den umfunktionierten Airbus mit seinem weltberühmten elektronisch-leuchtenden Hut. Ebenfalls an Bord: Deutschlands erfolgreichste Hip-Hop-Formation Die Fantastischen Vier, bestehend aus Smudo, Thomas D, Michi Beck und Andy Ypsilon. Auch der bekannteste TV-Koch des Landes steigt ein: Tim Mälzer, der in 8,5 Kilometern Höhe sein „Zero-Gravity-Dressing“ kreieren wird – das erste Salat-Dressing, gemixt im Schwebezustand. Zudem gesellt sich Olympiasieger und Weltmeister im Kunstturnen – Fabian Hambüchen – an Bord und lässt seinen gewonnenen PEGASUS Award fliegen. Als weiterer Fluggast ist der australische Superstar-DJ Timmy Trumpet mit von der Partie. Mit seiner Trompete und den perfekten Beats liefert er den „Soundtrack“ zum WORLD CLUB DOME Zero Gravity.Und was wäre ein Parabelflug mit Clubmusik ohne musikalischen Weltrekord? Deshalb feiert man in luftigen Höhen auch noch die erste Release-Party in der Schwerelosigkeit, wenn Top-DJ Le Shuuk zum allerersten Mal seine neue Single „Gold Baby“ spielt.Als wäre das nicht schon genug, schießt der legendäre wie erfolgreiche Bundesliga-Club Eintracht Frankfurt auch noch das erste Elfmetertor in der Schwerelosigkeit. Und mit Influencer-Superstar Amanda Cerny fliegt eine weltweite Ikone des World Wide Web mit, die mehr als 35 Millionen Follower hat. Was alle 50 VIPs gemeinsam haben: Sie setzen die Vision von BigCityBeats-Geschäftsführer Bernd Breiter in die Realität um und hissen im Schwebezustand ihre jeweilige Nationalflagge. Und das in 8.500 Metern über dem Erdboden – in der Schwerelosigkeit!Damit auch 2019 wieder eine große Anzahl von Menschen weltweit dieses Spektakel der Superlative mitverfolgen können, wird live vom Flughafen Frankfurt aus dem „Mission Control Center“ berichtet. Der Zero-Gravity-Flug, der global gestreamt wird, ist über Facebook und YouTube über folgende Links erreichbar:Im Parabelflug in die Schwerelosigkeit. Das ist sie, die ehrwürdige Hommage von BigCityBeats zu „50 Jahre Mondlandung“, und zugleich die Pre-Party zum BigCityBeats WORLD CLUB DOME „Space Edition” im Juni 2019 in Frankfurt mit rund 200.000 Gästen. Heute in einer Woche wird Musikgeschichte geschrieben, die um die Welt geht.Unvergessliche Events an unvergesslichen Orten – das ist das Credo von BigCityBeats. Und der Zero-Gravity-Flug ist quasi das Warm-up für das BigCityBeats-Party-Jahr. Mit ihm fällt auf dem Flughafen Frankfurt im wahrsten Sinne des Wortes der Startschuss zur „Road to WORLD CLUB DOME“, die am 7., 8. und 9. Juni mit rund 200.000 Besuchern ihren absoluten Höhepunkt finden wird. Dann nämlich wird die Frankfurter Commerzbank-Arena das weltweite Mekka der elektronischen Tanzmusik. Sämtliche Genres sind vertreten – mit mehr als 200 Acts aus den Bereichen EDM, Techno, Hardstyle, Trance, Trap, Hip-Hop und Disco. Der BigCityBeats WORLD CLUB DOME setzt mit seinen 20 Bühnen auf einer Fläche, so groß wie 100 Fußballfelder, neue Maßstäbe. Auf der riesigen Mainstage: die größte Lasershow Europas. Auf dem Freiluft-Areal um die Arena – dem Wald-, Wiesen- und Schwimmbadgelände: kleine wie große Floors. Neu in 2019: Die riesige Outdoor Mainstage, die Platz für mehr als 15.000 Besucher bietet. BigCityBeats WORLD CLUB DOME – der größte Club der Welt, der an nur drei Tagen seine Pforten öffnet. Get ready. We are.Trailer BCB WORLD CLUB DOME Zero Gravity 2.0:Trailer BCB WORLD CLUB DOME Zero Gravity 2.0 x Eintracht Frankfurt:BCB WORLD CLUB DOME Zero Gravity 2018 – Official 4K Aftermovie:Infos auf: http://www.worldclubdome.com und http://www.facebook.com/worldclubdome