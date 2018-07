BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition verkündet spektakuläre Line Up Phase 1

16. / 17. / 18. November 2018ESPRIT arena, Düsseldorf

2018 hat BigCityBeats mit dem ersten Club in der Schwerelosigkeit Geschichte geschrieben. Schon seit drei Jahren setzt die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition Meilensteine der elektronischen Musik-Historie. So feierten Hardwell in 2015 und Dimitri Vegas & Like Mike in 2016 hier die größten deutschen DJ Solo Shows ihrer Karriere und stellten damit Rekorde in Deutschland auf. Jetzt baut BigCityBeats die erste „Zeitmaschine der Clubgeschichte“.

Am 16., 17. und 18. November 2018 transformiert sich die Winter Ausgabe des BigCityBeats WORLD CLUB DOME zum ersten Winter Festival seiner Art! Drei Tage lang wird die ESPRIT arena Düsseldorf samt umliegender Außenbereiche in den „größten Club der Welt“ umgebaut.Die ersten vier Artist, die für dieses historische Clubspektakel verkündet worden sind, haben allesamt selbst Geschichte der elektronischen Musik geschrieben: Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Marshmello und The Chainsmokers, mit ihrer einzigen Festivalshow in Deutschland in 2018!Spektakulär geht es jetzt mit der Verkündung der Line Up Phase 1 weiter. So dreht sich das Rad der Zeitmaschine zurück bis ins Jahr 2003. Hier feierte eine Band mit ihrem Album „Elephunk“ den internationalen Durchbruch. Es folgten 76 Millionen verkaufte Tonträger sowie MTV Music Awards und ganze sechs Grammys. Bei der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition feiern sie ihren gigantischen Tourabschluss:THE BLACK EYED PEAS!Das Rad der Zeit bleibt gleich im Jahr 2014 stehen, denn hier ist die Geburtsstunde eines der erfolgreichsten DJs Deutschlands: Robin Schulz landet mit seinem Remix von „Waves“ gleich in mehreren Ländern auf Platz 1. Von da an startete er eine beispielslose Erfolgsgeschichte, die der Osnabrücker fortan auch mit BigCityBeats beschreitet. Natürlich darf er auch deshalb nicht bei der Winter Edition des WORLD CLUB DOME fehlen.Im selben Jahr hält die BigCityBeats Zeitmaschine ein weiteres Mal. Denn hier starten SIGMA mit ihrer Single „Nobody To Love“ auf internationaler Ebene durch - Nummer 1 in England, Platin in Deutschland und Australien. Jetzt dürfen sich die WorldClubber auf das englische DJ- und Produzenten-Duo freuen.Mit Don Diablo kommt der Überflieger nach Düsseldorf, der mit „Drifter“, „Right Here Right Now“ oder aktuell „Give Me Love“ die Charts stürmte. Schon bei der WORLD CLUB DOME Premiere in Korea 2017 war der Niederländer mit dabei. Erstmal 2014 riss er den „größten Club der Welt“ in Frankfurt ab. Nachdem er im Sommer 2018 zum dritten Mal zu Gast war, steht er jetzt ebenfalls in der ESPRIT arena auf dem Programm.Das australische Geschwister-DJ-Duo NERVO feierte in diesem Jahr ihr Debüt bei BigCityBeats. So verzückten sie die Fans bei der World Club Cruise im Mittelmeer sowie kürzlich in der Commerzbank-Arena in Frankfurt. Jetzt wollen sie auch die Herzen der Rheinländer erobern.Das haben Gestört aber GeiL längst. Sie sind so etwas wie die WORLD CLUB DOME Residents und ein Muss für jedes BigCityBeats Event.Zusätzlich stoßen mit Le Shuuk, Lucas & Steve, Moguai und Plastik Funk weitere Schwergewichte der elektronischen Musikszene hinzu. Bolier und Curbi komplettieren die Line Up Phase 1. Weitere Künstler folgen in Kürze.Über 100 weitere Acts werden am 16., 17. und 18. November 2018 mit dabei sein, wenn BigCityBeats die ESPRIT arena und das anliegende Areal in die größte Winter-Clublandschaft verwandelt. Während man im Winter Wonderland mit verschiedenen Floors und einer Iglu-Landschaft ins Träumen kommt, wird es im beheizten Mainstage-Areal kuschlig warm.Neu beim BigCityBeats Spektakel wird zudem sein, dass elrow einen Floor hosten. Die Partymacher aus Barcelona sind eines der verrücktesten Eventbrands weltweit und stehen für einen knallbunten Overkill – und das sowohl visuell als auch vom Sound her.Seit 2013 versammelt der BigCityBeats WORLD CLUB DOME die besten Brands, DJs und Live-Acts der Welt im Herzen Europas. Aus dem Projekt ist längst eine globale Idee geworden, die sich 2017 aufmachte, auch in anderen Teilen der Erde Brücken zu bauen und WorldClubber, egal aus welchem Kulturkreis, zusammenzubringen. Das untermauerte der BigCityBeats WORLD CLUB DOME in Korea im September 2017, zu dem über 100.000 Fans an drei Tagen kamen.Jetzt feiert die Winter Edition des WORLD CLUB DOME seine Premiere im Festival-Format. Für Tickets kann man sich unter folgendem Link registrieren: http://bit.ly/2KoObCQ.