BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition 10. / 11. / 12.01.2020 MERKUR SPIEL-ARENA Düsseldorf 

Bei der Winter Edition 2020 wird an jedem einzelnen Tag das gesamte musikalische Spektrum der Club Music in Düsseldorf aufgefahren. Es ist das erste Großevent des Jahres... Am 10., 11. und 12. Januar 2020 verwandelt sich die MERKUR SPIEL-ARENA in Kooperation mit Medienpartner 1LIVE in den größten Winter-Club der Welt, der an nur drei Tagen im Jahr geöffnet hat. Außerdem: Eine Weltpremiere! Es passiert am Sonntagnachmittag: Das größte dreistündige Stadion-Hip-Hop-Take-over der internationalen Clubmusikszene.Es ist die Einzigartigkeit zu wissen, dass sich der BigCityBeats WORLD CLUB DOME mit jeder Ausgabe neu erfindet. Es ist die Spannung, die mit jeder Newsmeldung steigt: Was verändert sich? Wen holt man als Headliner an Bord? Welche Top-Acts aus der EDM-Szene stehen an den Decks? Welche Global Player des Future House, Techno und Classic Rave performen? Und wer gibt die großen Live-Konzerte? Nach den Pet Shop Boys, Faithless, Deichkind, Jason Derulo, Clean Bandit, Capital Bra, Timbaland und The Black Eyed Peas nun also the biggest Take-over of Hip-Hop ever! Es ist einfach die berechenbare Unberechenbarkeit, auf die die Gäste seit jeher bauen können. Oder anders: Es ist die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition 2020.Keine musikalischen Grenzen in der Club Music.Lust auf EDM am Sonntag mit den frisch gekürten besten DJs der Welt des DJ Mag – Dimitri Vegas & Like Mike, und am Freitag mit Martin Garrix, der drei Jahre lang auf der Pole Position des DJ Mag fuhr? Bock auf Bass / Hip-Hop am Sonntag mit einem Rapper und Electro-DJ der ersten Stunde – Afrika Islam? Hip-Hop mit der absoluten Black-Legende Ice-T, mit Sido, Luciano, Mero, Loredana und Bausa gefällig? Freitag Interesse an Psy-Trance mit Vini Vici und Hardstyle mit Da Tweekaz am Samstag? Wie wäre es am Freitag mit dem Sound des deutschen Aushängeschildes für populäre und erfolgreiche House Musik – Robin Schulz? Oder mit einem EDM-Set des wohl berühmtesten DJ-Tortenwerfers der Welt – Steve Aoki am Samstag? Pop gefällig mit Alma? Am Samstag, die ihre Hits „Chasing Hights“, „Starlight“ und „Bonfire“ live performt. Der musikalischen Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Sämtliche Sparten der Clubmusik sind mit internationalen Superstars an jedem einzelnen der drei Tage bei der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition in Düsseldorf vertreten. Parallel zum Hip-Hop-Take-over finden die Clubber im Club Music Circle alle Sparten der Clubmusik – egal ob Bass, Techno, EDM, Rave Classics oder Hardstyle. Bass mit Eskei83, Techno mit Felix Kröcher, EDM mit Plastik Funk, Rave Classics mit DJ Quicksilver, Hardstyle mit Le Shuuk oder Oldschool-Hip-Hop mit DJ Thomilla.Die Mainstage und der Club Music Circle.Drinnen 30.000 Partypeople auf der riesigen Mainstage – und nur eine Tür weiter pures, intimes Club-Feeling. Drinnen eine der größten Licht- und Lasershows Europas – und next Door: feines Light-Design, eine kompromisslose Sound-Anlage und das Flair der Clubs in allen Facetten. Drinnen die besten und erfolgreichsten DJs, Live-Acts und Artists aus der weltweiten musikalischen Spitzenliga – und auf der anderen Seite der Tür die global wichtigsten Vertreter der unterschiedlichsten Soundrichtungen der Clubmusik: im Club Music Circle, der die riesige Mainstage mit seinen rund 20 Mikro-Clubs umkreist, und somit nur wenige Meter entfernt liegt. Unter anderem sind hier als Hosting-Partner mit an Bord: WCD Pool Sessions, Deepblue, DJ Mag & BigCityBeats, Acid Wars / Techno Rulez!, Panama Open Air, Global Stage, 102 Club, Dorian Gray 2.0. Und auch BigCityBeats Resident-DJ Le Shuuk errichtet eine eigene Area im Club Music Circle: Le Shuuk & Friends. Genauso wird mit der Zombie Stage ein Floor gebaut, auf dem die Freunde der harder Styles zu 150+ Beats feiern. Der Club Music Circle: the new Dimension of Clubbing.Größtes Hip-Hop-Take-over.Schon jetzt steht fest: Der Sonntagnachmittag wird in die Geschichtsbücher von BigCityBeats eingehen. Das größte, dreistündige Hip-Hop-Take-over in der Historie mit Weltklasse-Acts auf der Bühne vor 30.000 Crew-Members! Und er wird on Stage stehen: der Gewinner des MTV Europe Music Award und zweifache Echo-Preisträger Sido. 4,2 Millionen verkaufte Platten und eine Karriere wie aus dem Bilderbuch! Zudem gründet er zusammen mit Star- und Sternekoch Frank Rosin in Berlin sein eigenes Restaurant Sakkadem BBQ – in dem auch er mit im Boot ist: Luciano, der in den letzten drei Jahren drei Alben veröffentlichte – alle Top 5! Sakkadem BBQ auf der Mainstage? Luciano, Frank Rosin und Sido? Man darf gespannt sein...Und auch Bausa ist längst in der Top-Liga angekommen, spätestens seit er mit „Was Du Liebe Nennst“ acht Wochen lang auf Platz eins der Charts logierte. Auch Mero steht für erfolgreichen Rap – so gelang ihm mit der Single „Olabilir“ ein Rekord: 90 Millionen Klicks auf YouTube, und das innerhalb von nur sieben Wochen nach Veröffentlichung. Das schaffte zuvor kein deutschsprachiger Künstler. Und Loredana – sie ist 23 Jahre jung, Instagram-Millionärin und gilt als eine der vielversprechendsten Shootingstars der Black Music.Warum Hip-Hop? Weil Hip-Hop elementarer Bestandteil der internationalen Clubmusik ist. Die Roots des DJ-ing liegen im Umgang mit Vinyl, dem Scratchen, Performen und Auflegen auf Plattenspielern. Und kein Musikgenre ist so eng verwoben mit den 12'-Inches und den 1210ern wie die Black Music. Somit darf auch dieser Clubsound keinesfalls bei der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition fehlen. Und um den Kreis zu EDM zu schließen, steigt am Sonntag das große Finale mit Afrojack, der bei Facebook fast neun Millionen Follower generiert hat und mit Dimitri Vegas & Like Mike – dem belgischen Brüder-Trio, das bereits zum festen Inventar der BigCityBeats-Events gehört. Warum Hip-Hop zu Afrojack und Dimitri Vegas & Like Mike passt und diese beiden Acts direkt im Anschluss an das Hip-Hop-Take-over spielen? Weil Afrojack bereits zusammen mit Flo Rida, Pitbull und Will.i.am zusammengearbeitet hat, und weil Dimitri und Mike schon Kollaborationen mi Wiz Khalifa, Snoop Doog oder Gucci Mane hatten.Die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition 2020: die berechenbare Unberechenbarkeit mit vielen Neuerungen im größten Club der Welt, der an nur drei Tagen im Jahr seine Pforten öffnet. 2020 zum zweiten Mal in Düsseldorf.Tickets für die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition gibt es ab 69,00 Euro (Tagesticket), 95,00 Euro (2-Tages-Ticket), 108,00 Euro (3-Tages-Clubticket) oder 245,00 Euro (3-Tages-VIP-Ticket) unter folgendem Link: http://www.worldclubdome.com