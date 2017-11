BigCityBeats WORLD CLUB DOME The Hollywood Editon 01. / 02. / 03. Juni 2018 Commerzbank-Arena, Frankfurt

Mit über 140.000 Besuchern aus 60 Ländern an allen drei Tagen feierte der BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2017 sein ausverkauftes fünfjähriges Jubiläum. Und nicht nur das, es war das erfolgreichste BigCityBeats Jahr aller Zeiten: 100.000 Clubmusic-Fans bei der Premiere des WORLD CLUB DOME in Korea, über 35.000 Besucher bei den UNITE with Tomorrowland Events in Korea und Gelsenkirchen sowie 38.000 bei der Winter Edition mit Martin Garrix.Schon jetzt wirft der BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2018 seine Schatten voraus. Zur sechsten Ausgabe erhält der „größte Club der Welt“ erstmals ein Motto, das vieles erwarten lässt: „The Hollywood Edition“. Mehr hierzu wird in Kürze bekannt gegeben.Zum Ausklang der erfolgreichsten BigCityBeats Saison und zur Einstimmung auf 2018 verkündet BigCityBeats die ersten Headliner für den WORLD CLUB DOME 2018:Axwell ^ Ingrosso, Ben Klock, Dimitri Vegas & Like Mike, Gestört aber GeiL,Lost Frequencies, Le Shuuk, NERVO, Robin Schulz, Steve Aoki, Sven Väth, Tiësto, Timmy Trumpet, Vini Vici und W&W sind die ersten Superstars, die feststehen.Mit „More than you know“ schossen Axwell ^ Ingrosso in diesem Jahr an die Spitze der deutschen Charts. Das DJ-Duo aus Schweden feiert seine Premiere im Line-Up des BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2018.Die DJs of the World 2015 und Tomorrowland Headliner Dimitri Vegas & Like Mike, die von Beginn an mit dabei waren, werden auch 2018 in Frankfurt eskalieren. Der dreifache „Best DJ of the World“ Tiësto kehrt nach drei Jahren zurück in die Riege der Megastars des „größten Clubs der Welt“. Auch WORLD CLUB DOME Resident Steve Aoki darf mit seiner Tortenschlacht nicht fehlen. Der deutsche Superstar-DJ und World Club Cruise Host Robin Schulz wird seinen Deep House Sound auf der Mainstage servieren. Hinzu stoßen Klangkarussell, Lost Frequencies, Le Shuuk, NERVO, Sven Väth, Timmy Trumpet, Vini Vici und viele andere in der ersten Line-Up Verkündigung. Weitere Headliner folgen in Kürze.Robin Schulz und Timmy Trumpet haben im Zuge ihrer Verkündigung für den BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2018 auch ihre Teilnahme an der World Club Cruise bestätigt, die vom 20. bis 24. April 2018 mit der Mein Schiff 2 erneut im Mittelmeer in See sticht und von Palma de Mallorca über Marseille und Barcelona zurück nach Palma führt.