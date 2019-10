BigCityBeats WORLD CLUB DOME Frankfurt 2020

5., 6. und 7. Juni 2020, Commerzbank-Arena



VVK-Start morgen 09:00 Uhr für alle Pre-Registrierten,

ab 11:00 Uhr für alle Clubber

Am 5., 6. und 7. Juni 2020 verwandelt sich die Frankfurter Commerzbank-Arena nicht nur in den größten Club der Welt für drei Tage – nein. Die Arena wird zum größten Spielcasino der Welt umgebaut. Nach der „Hollywood Edition 2018“ und der „Space Edition 2019“ nun also im kommenden Jahr die „Las Vegas Edition 2020“, mit mehr als 200 DJs, Acts und Artists aus allen Bereichen der Clubmusik und aus nahezu allen Teilen der Welt.BigCityBeats und Las Vegas vereinen das ultimative Entertainment, die größten und spektakulärsten Shows, unglaubliche Pyrotechnik, aufwendigste Licht- und Laser-Technologien und fantastische Musik-Events. Die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Las Vegas Edition ist 360 Grad pures Entertainment an drei Tagen.Und mal ehrlich: Wer den 1. Club im Weltall baut, von dem das 1. DJ-Set auf Planet Erde live gespielt wurde – was wird dann wohl passieren, wenn BigCityBeats das weltweit größte Casino eröffnet? Las Vegas goes Frankfurt. Jackpot!Zum Vorverkaufsstart gibt es ein streng limitiertes Ticketkontingent der letzten Super Early Bird Tickets von 1.000 Karten für die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Las Vegas Edition, zum Preis von 109 Euro für drei Tage zzgl. Gebühren. Des Weiteren das unschlagbare Angebot: 6 Tage feiern, fast 400 Acts live erleben, und das im Sommer und Winter: Bei der Winter Edition am 10., 11. und 12. Januar 2020 in der Düsseldorfer MERKUR SPIEL-ARENA sowie am 5., 6. und 7. Juni 2020 in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Der Kombi-Ticketpass ist ab Mittwoch (16.10.2019) für sensationelle 199 Euro erhältlich, inklusive der streng limitierten Geschenkbox samt WORLD CLUB DOME-Fahne, Turnbeutel oder Bauchtasche und dem hochwertig gefrästen Schlüsselanhänger zzgl. Gebühren. Es ist das erste Event, das über 6 Tage geht in zwei Jahreszeiten – zu einem Preis, den andere Festivals an 2,5 Tagen erheben. Zweimal den größten Club für drei Tage hautnah erleben – mehr Clubbing geht nicht. Und wer gerade nicht ganz so flüssig ist, für den hat BigCityBeats ein tolles Angebot: 3 Raten à 64,00€. Jetzt Tickets sichern unter: