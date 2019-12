BigCityBeats WORLD CLUB DOME 140 VIPs, Gewinner und Gäste feierten u.a. Frank Rosin, Jasmin Wagner, Giulia Siegel, Magdalena Brzeska, Birte Glang, Jan Sosniok, u.a. auf dem Jungfraujoch

Feiern bei blauem Himmel mit Schäfchenwolken. Bei fast -10 Grad war die Snow Edition eine echt coole Sache – im wahrsten Sinne des Wortes. Und ziemlich cool war auch die Anreise, die in Kooperation mit der Deutschen Bahn im ICE Club Train stattfand – das ideale und rasante Warm-up. Startpunkt war der Hauptbahnhof der Metropole, in dem am 5., 6. und 7. Juni 2020 die Las Vegas Edition des BigCityBeats WORLD CLUB DOME steigt: Frankfurt. Von dort ging es im Hochgeschwindigkeitszug über Mannheim, Karlsruhe und Freiburg durch den Tunnel der weltbekannten Eiger Nordwand nach Interlaken in die Schweiz. Die Weichen für eine sensationelle Party waren also gestellt. Und sodann waren die DJs am Zug – mit ihren Live-Sets indoor und outdoor. Mit dem in den Gletscher gehauenen Eispalast und der Sphinx wurden zwei fantastische Locations geschaffen, die nebst erstklassigem Sound natürlich auch einen atemberaubenden Blick über die Berner Alpen boten.Plätze für die Gästeliste konnte man sich für kein Geld der Welt erkaufen. Die Tickets wurden zum einen aus dem riesigen Lostopf aller WorldClubber gezogen, die sich bereits Karten für die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition gesichert hatten – und zum anderen hat CEO und Visionär Bernd Breiter persönlich rund ein Dutzend Prominente eingeladen: Jasmin Wagner, Birte Glang, Galia Brenner, Magdalena Brzeska, Giulia Siegel, Frank Rosin, Jan Sosniok, Dominik Bruntner, Jolina Fust, Tanja Brockmann, Frank Kuhlmann und Stefanie Meyer waren unter anderem als VIP bei der Snow Edition. Und auch Dr. Thomas Kemper (Leiter Marktkommunikation DB Fernverkehr) ließ sich die Abschlussparty des Jahres 2019 nicht entgehen. Sie alle feierten ein wunderbares Fest auf rund 3.500 Metern – auf dem Jungfraujoch „Top of Europe“, dem höchst gelegenen Bahnhof Europas. Und zwar zu den international erfolgreichen Acts, wie Alle Farben, der mit jeder Single-Auskopplung die obersten Plätze der Deutschen Charts erreicht. BigCityBeats Star-DJ Le Shuuk servierte den Gästen im Zug heiße Beats, während Paul Lomax oder der Schweizer Superstar-DJ EDX on top of the Mountain einheizte. Auch eins der Aushängeschilder des deutschen Clubsounds war on Location: MOGUAI, ebenso Koreas erfolgreichster DJ-Act: DJ SODA. Und mit Mausio war einer der aufstrebendsten und vielversprechenden Acts der internationalen Musikszene an den Decks. Dance & Electronic made in Germany.Bernd Breiter sagte zum Abschluss: Ich möchte mich ganz herzlich beim Team der Jungfraubahn, der Deutschen Bahn und dem Schweiz Tourismus bedanken, die dieses unvergessliche Erlebnis und meinen Traum vom höchsten irdischen Club erst möglich gemacht haben.“Recap Video Day 1:About BigCityBeatsBigCityBeats – das sind die Großstadtschläge des Wochenendes. Seit 15 Jahren bringt die Frankfurter Event-Agentur das pure Club-Feeling in die Metropolen dieser Welt, in die größten Fußballstadien und Arenen, und in kleine, intime Clubs. Live-Entertainment auf höchstem Niveau, mit den weltweit erfolgreichsten DJs und Acts aus allen Sparten der elektronischen Musikszene. Hessen, Ruhrgebiet, Rheinland. Asien, Amerika, Malta. Schweizer Alpen, Schwerelosigkeit, Weltall. BigCityBeats: Global Entertainment.BigCityBeats Club KitchenEine Küche – eine Privatparty – Sterneköche und als DJ in Deiner Küche David Guetta? Superstar-DJ Robin Schulz, Erfolgsrapper Capital Bra, The Black Eyed Peas, das internationale Aushängeschild des EDM-Sounds David Guetta, der ultimative Pionier des Trance Armin van Buuren und Millionen-Seller Jason Derulo erlebten die faszinierende Welt der BigCityBeats Club Kitchen. Nun gesellt sich Sternekoch und TV-Star Frank Rosin hinzu. Das spannendste Club-Koch-Format der next Generation.BigCityBeats WORLD CLUB DOMEDer „größte Club der Welt“ für drei Tage. Im Sommer in Frankfurt, im Winter in Düsseldorf. In Korea in Seoul. Ab 2020 auf Malta und künftig auch in China, Russland und Dubai.Musik, Entertainment, Gourmet, Fashion, Wissenschaft und Technik, und alle Clubmusic-Stilrichtungen vereint unter der Dachmarke des international erfolgreichen und gefeierten Events. Das Wochenendgefühl in nie gekannter Form. Kooperationen mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der Deutschen Bahn. Das 1. DJ-Set aus dem Weltall von der ISS auf die Erde. Bombastische Bühnenshows mit einer der größten Lasershows Europas. Flüge in die Schwerelosigkeit, mit Clubbern und Prominenten. Besucherrekord 2019 in Frankfurt, mit 180.000 Gästen an drei Tagen.Short Facts:BigCityBeats WORLD CLUB DOME Snow Edition7. Dezember 2019Jungfraujoch – Top of EuropeSchweizLine Up:Alle FarbenDJ SODAEDXLe ShuukMausioMOGUAIClub Kitchen Presents:FRANK ROSIN