BigCityBeats Vol. 31 WORLD CLUB DOME 2020 WINTER EDITION

Die perfekte musikalische Einstimmung steht ab Ende Oktober in den realen und virtuellen Plattenläden: BigCityBeats Vol. 31. Der Soundtrack zur ersten großen Party des Jahres. Zusammen mit dem langjährigen Label-Partner Kontor Records aus Hamburg feiert man seit eh und je große Erfolge. Denn bisher landeten nahezu alle BigCityBeats-Compilations auf Platz 1 der Charts. Auch Volume 31 erscheint wieder als Drei-CD-Package und als Download-Version, und vereint sämtliche Bandbreiten der elektronischen Club-Musik. Mehr als vier Stunden Pre-Party-Sound zur BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition 2020. More Infos coming soon.
V.A. - Big City Beats 31 (World Club Dome 2020 Winter Edition)
Format: 3CD & Download
VÖ: 22.11.2019
Cover: anbei
Tracklist:
CD1
BIGCITYBEATS CLUB
MIXED BY GESTÖRT ABER GEIL
01. INTRO - TAKE OFF VOL. 31
02. GESTÖRT ABER GEIL - VIELLEICHT
03. LKDR & HIMBEERE!S - NUR EIN WORT 2K18
04. HARDWELL FEAT. TREVOR GUTHRIE - SUMMER AIR
05. LUCAS & STEVE X DEEPEND - LONG WAY HOME
06. SDP FEAT. CAPITAL BRA - VIVA LA DEALER (GESTÖRT ABER GEIL REMIX)
07. VIZE FEAT. LANIIA - STARS
08. STEFY DE CICCO FEAT. BEN HAMILTON - LA PASSION
09. YOUNOTUS & JANIECK & SENEX - NARCOTIC (YOUNOTUS CLUB MIX)
10. EDX - WHO CARES
11. MEDUZA FEAT. GOODBOYS - PIECE OF YOUR HEART
12. GESTÖRT ABER GEIL FEAT. LEA - WOHIN WILLST DU
13. EDX & AMBA SHEPHERD - OFF THE GRID
14. MARTIN GARRIX FEAT. MACKLEMORE & PATRICK STUMP OF FALL OUT BOY - SUMMER DAYS (LOST FREQUENCIES REMIX)
15. KEANU SILVA - KING OF MY CASTLE (DON DIABLO EDIT)
16. PATZ & GRIMBARD - DOLLY SONG (IEVA'S POLKA
17. EL PROFESOR & LAURA WHITE - CE SOIR? (HUGEL REMIX)
18. TIËSTO - GRAPEVINE
19. R3HAB & A TOUCH OF CLASS - ALL AROUND THE WORLD (LA LA LA)
20. OLIVER HELDENS & LENNO - THIS GROOVE (CODEKO REMIX)
21. DON DIABLO - MOMENTUM
22. MIKE WILLIAMS FEAT. MAIA WRIGHT - WAIT FOR YOU (VIP MIX)
23. BLASTERJAXX - MUSIC IS OUR RELIGION
24. DON DIABLO - THE RHYTHM
25. MARK KNIGHT VS MR. ROY - SOMETHING ABOUT YOU
26. NIC FANCIULLI - MIRACLE (BODY ROCK) (PAUL WOOLFORD ENDLESS BASSLINE MIX)
CD2
WORLDCLUBDOME POOL SESSIONS
MIXED BY SIDNEY SPAETH
01. SAMURI, DIVIDED SOULS & SIDNEY SPAETH - UTHANDO
02. LOVE OVER ENTROPY - AS IF
03. EMANUEL SATIE - PLANET XXX
04. CLAPTONE FEAT. KATIE STELMANIS - LA ESPERANZA (PATRICE BÄUMEL REMIX)
05. LAUER - FATIQUE
06. JIMI JULES - WAY OUT HERE
07. AFFKT - PARAFERNALIA
08. LAUER - PHASER7
09. CHRISTIAN NIELSEN - AFTER MIDNIGHT (FLORIAN KRUSE REMIX)
10. MICHAEL KLEIN - EUREKA
11. RED AXES - HEVK
12. MICHAEL KLEIN - YUZU
CD3
BIGCITYBEATS ARENA
MIXED BY LE SHUUK
01. LE SHUUK - WE ARE THE PARTY
02. VIZE FEAT. LANIIA - STARS (VIP REMIX)
03. HOOK N SLING FEAT. THE LOOSE CANNONS - SUPERSTARS
04. MIKE CANDYS - LIKE THAT
05. TV NOISE - RAVE
06. THOMAS GOLD - HANGOVER
07. DANNIC, TEAMWORX - BUMP N’ ROLL
08. SEMITOO - HEAVEN (LE SHUUK REMIX)
09. MIKE WILLIAMS - DAY OR NIGHT
10. QUINTINO - TUTUTU
11. JOEL FLETCHER & TOM CLAYTON - BANG
12. SNAP! - THE POWER (TOMMIE SUNSHINE & HAUS OF PANDA REMIX)
13. DANNIC & BOUGENVILLA - CTRL ALT DEL
14. JAYCEN A'MOUR - FEEL IT
15. AFROJACK - IT GOES LIKE
16. HARDWELL & QUINTINO - RECKLESS
17. GARMIANI - AVA
18. JEBROER FEAT. LE SHUUK - LEGEND
19. SCOOTER & HARRIS & FORD - GOD SAVE THE RAVE
20. LE SHUUK & SUNBEAM - OUTSIDE WORLD