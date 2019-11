BigCityBeats Vol. 31 WORLD CLUB DOME 2020 WINTER EDITION

Allein 50.000 waren live die ersten Zeitzeugen bei der Grand Opening-Show am Freitag vor dem originalgetreuen Nachbau der Ariane-5-Rakete, als Visionär und BigCityBeats-CEO Bernd Breiter mit seiner Frau Carina und den beiden ESA-Astronauten Matthias Maurer und André Kuipers verkündete: „Wir wollen den 1. Club im Weltall bauen, in dem das 1. DJ-Set aus dem Weltall gespielt wird“. Aus dem Clubvorhaben wurde Realität. Bei der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Cruise Edition im August 2019 spielte ISS-Kommandant Luca Parmitano das 1. DJ-Set aus dem All – von der ISS direkt auf das Kreuzfahrtschiff. Live! Zuvor feierte man auf Malta noch die Pre-Party zum BigCityBeats WORLD CLUB DOME Malta 2020, ehe nun die Vorbereitungen zur Winter Edition auf Hochtouren laufen. Am 10., 11. und 12. Januar 2020 wird die Düsseldorfer MERKUR SPIEL-ARENA zum zweiten Mal zum größten Winter-Club der Welt, zu dem rund 100.000 Besucher an drei Tagen erwartet werden.Die perfekte musikalische Einstimmung steht ab Ende Oktober in den realen und virtuellen Plattenläden: BigCityBeats Vol. 31. Der Soundtrack zur ersten großen Party des Jahres. Zusammen mit dem langjährigen Label-Partner Kontor Records aus Hamburg feiert man seit eh und je große Erfolge. Denn bisher landeten nahezu alle BigCityBeats-Compilations auf Platz 1 der Charts. Auch Volume 31 erscheint wieder als Drei-CD-Package und als Download-Version, und vereint sämtliche Bandbreiten der elektronischen Club-Musik. Mehr als vier Stunden Pre-Party-Sound zur BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition 2020. More Infos coming soon.V.A. - Big City Beats 31 (World Club Dome 2020 Winter Edition)Format: 3CD & DownloadVÖ: 22.11.2019Cover: anbeiTracklist:CD1BIGCITYBEATS CLUBMIXED BY GESTÖRT ABER GEIL01. INTRO - TAKE OFF VOL. 3102. GESTÖRT ABER GEIL - VIELLEICHT03. LKDR & HIMBEERE!S - NUR EIN WORT 2K1804. HARDWELL FEAT. TREVOR GUTHRIE - SUMMER AIR05. LUCAS & STEVE X DEEPEND - LONG WAY HOME06. SDP FEAT. CAPITAL BRA - VIVA LA DEALER (GESTÖRT ABER GEIL REMIX)07. VIZE FEAT. LANIIA - STARS08. STEFY DE CICCO FEAT. BEN HAMILTON - LA PASSION09. YOUNOTUS & JANIECK & SENEX - NARCOTIC (YOUNOTUS CLUB MIX)10. EDX - WHO CARES11. MEDUZA FEAT. GOODBOYS - PIECE OF YOUR HEART12. GESTÖRT ABER GEIL FEAT. LEA - WOHIN WILLST DU13. EDX & AMBA SHEPHERD - OFF THE GRID14. MARTIN GARRIX FEAT. MACKLEMORE & PATRICK STUMP OF FALL OUT BOY - SUMMER DAYS (LOST FREQUENCIES REMIX)15. KEANU SILVA - KING OF MY CASTLE (DON DIABLO EDIT)16. PATZ & GRIMBARD - DOLLY SONG (IEVA'S POLKA17. EL PROFESOR & LAURA WHITE - CE SOIR? (HUGEL REMIX)18. TIËSTO - GRAPEVINE19. R3HAB & A TOUCH OF CLASS - ALL AROUND THE WORLD (LA LA LA)20. OLIVER HELDENS & LENNO - THIS GROOVE (CODEKO REMIX)21. DON DIABLO - MOMENTUM22. MIKE WILLIAMS FEAT. MAIA WRIGHT - WAIT FOR YOU (VIP MIX)23. BLASTERJAXX - MUSIC IS OUR RELIGION24. DON DIABLO - THE RHYTHM25. MARK KNIGHT VS MR. ROY - SOMETHING ABOUT YOU26. NIC FANCIULLI - MIRACLE (BODY ROCK) (PAUL WOOLFORD ENDLESS BASSLINE MIX)CD2WORLDCLUBDOME POOL SESSIONSMIXED BY SIDNEY SPAETH01. SAMURI, DIVIDED SOULS & SIDNEY SPAETH - UTHANDO02. LOVE OVER ENTROPY - AS IF03. EMANUEL SATIE - PLANET XXX04. CLAPTONE FEAT. KATIE STELMANIS - LA ESPERANZA (PATRICE BÄUMEL REMIX)05. LAUER - FATIQUE06. JIMI JULES - WAY OUT HERE07. AFFKT - PARAFERNALIA08. LAUER - PHASER709. CHRISTIAN NIELSEN - AFTER MIDNIGHT (FLORIAN KRUSE REMIX)10. MICHAEL KLEIN - EUREKA11. RED AXES - HEVK12. MICHAEL KLEIN - YUZUCD3BIGCITYBEATS ARENAMIXED BY LE SHUUK01. LE SHUUK - WE ARE THE PARTY02. VIZE FEAT. LANIIA - STARS (VIP REMIX)03. HOOK N SLING FEAT. THE LOOSE CANNONS - SUPERSTARS04. MIKE CANDYS - LIKE THAT05. TV NOISE - RAVE06. THOMAS GOLD - HANGOVER07. DANNIC, TEAMWORX - BUMP N’ ROLL08. SEMITOO - HEAVEN (LE SHUUK REMIX)09. MIKE WILLIAMS - DAY OR NIGHT10. QUINTINO - TUTUTU11. JOEL FLETCHER & TOM CLAYTON - BANG12. SNAP! - THE POWER (TOMMIE SUNSHINE & HAUS OF PANDA REMIX)13. DANNIC & BOUGENVILLA - CTRL ALT DEL14. JAYCEN A'MOUR - FEEL IT15. AFROJACK - IT GOES LIKE16. HARDWELL & QUINTINO - RECKLESS17. GARMIANI - AVA18. JEBROER FEAT. LE SHUUK - LEGEND19. SCOOTER & HARRIS & FORD - GOD SAVE THE RAVE20. LE SHUUK & SUNBEAM - OUTSIDE WORLD