BigCityBeats Vol. 26 - WORLD CLUB DOME Edition feiert TOP TEN ENTRY mit großer Chartparty im Mittelmeer

Das musste natürlich ausgiebig zelebriert werden und so feierten 2.000 Gäste auf der Mein Schiff 2 am Freitag mitten im Mittelmeer die größte schwimmende Chartparty aller Zeiten.Die BigCityBeats Compilation hat es nunmehr schon zum 26. Mal in die Top Ten der offiziellen Hitliste geschafft. Die Vol. 26 ist eine spezielle Edition zum WORLD CLUB DOME, der in fünf Wochen in Frankfurt steigt.Am 02., 03. und 04. Juni 2017 entsteht zum fünften Mal ein gigantisches Dancefloor-Areal mit über 700.000m² Fläche. Dann verwandeln die BigCityBeats die Commerzbank-Arena wieder für ein Wochenende in den „größten Club der Welt“ mit dem wohl spektakulärstem Line Up, dass ein „Club“ jemals an einem Wochenende vereinen konnte.Mit Martin Garrix, Deadmau5, Hardwell, Deichkind, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Robin Schulz, Zedd, Steve Aoki, Marshmello, Solomun, Sven Väth und vielen mehr feiern die größten Stars der elektronischen Musikszene auf über 20 Bühnen!Mit exklusiven DJ Mixen der BigCityBeats Vol. 26 stimmen Le Shuuk, Jerome und Clarmont auf das Wochenende des Jahres ein.