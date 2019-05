BigCityBeats und European Space Agency (ESA) pres:  The Space Collection New Collection – 2019 limited Edition – now available!

2018 war sie ein Rohdiamant – die Kooperation zwischen BigCityBeats und der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Spätestens seit dem Flug in die Schwerelosigkeit im März 2019 ist die Zusammenarbeit ein fein geschliffenes Juwel. Die Krönung: die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Space Edition am 7., 8. und 9. Juni 2019 in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Nicht nur, dass man hier in engem Teamwork die aufwendige Show rund um die nachgebaute Ariane-Rakete auf der riesigen Mainstage Schritt für Schritt plant – nein. Nun bringt man in Kooperation auch die erste gemeinsam entworfene Modelinie auf den Markt: Die „Space Collection”. Vier Designs mit unterschiedlichen Motiven – drei Varianten der Schnittform. Die Motive sind auf der Frontseite der T-Shirts abgedruckt – die Rückseite ist frei wählbar in unifarben oder mit Line-up der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Space Edition 2019. Die Passformen: Tank Top, T-Shirts für Männer und T-Shirts für Frauen. Als Bonbon gibt es mit den gleichen Motiven noch den Gym Bag.Die Kooperation zwischen BigCityBeats und der ESA erreicht somit eine neue Dimension. Oder wie es Dr. Rolf Densing (ESA Director of Operations) präzise auf den Punkt bringt: "Wir leben von der Begeisterung der jungen Leute. Die 'Generation Y' erreichen wir nicht mit Broschüren. Von der NASA gibt es sogar Shirts bei H&M. Jetzt hat die ESA eine Modekollektion mit BigCityBeats."Die „Space Collection” kann ab sofort unter www.worldclubdome.com vorbestellt und bei der Veranstaltung vor Ort in Frankfurt an einem der Merchandise-Stände abgeholt werden. Oder: Man lässt sich seine Order ganz einfach und bequem nach Hause schicken und erfreut sich nach dem größten Club der Welt für drei Tage an der neuen Modelinie. Die Preise liegen zwischen 20 und 30 Euro je T-Shirt, die zu 100 % aus Biobaumwolle bestehen.Hardfacts:BigCityBeats WORLD CLUB DOME Space Edition 2019Wann: Freitag, Samstag, Sonntag. 7.,8., 9. Juni 2019Wo: Commerzbank Arena plus Wald-, Wiesen- und Schwimmbadgelände, FrankfurtTickets: ab 72 Euro zzgl. Gebühren unter www.worldclubdome.comStay tuned: www.worldclubdome.com und www.facebook.com/worldclubdome