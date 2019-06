Big Band der Bundeswehr gibt auf dem Ulmer Münsterplatz ein Benefizkonzert

Der Eintritt ist frei! Alle Spenden gehen zugunsten der Aktion 100 000 und Ulmer helft e.V.Die Big Band der BundeswehrOpen-Air auf dem MünsterplatzDonnerstag, 11.07.2019 | 20 UhrUlmer Münsterplatz, 89073 UlmKaritative Verkaufsstände ab 16 UhrStadtführungen ab 18 UhrKonzert 20 UhrIn der Musik der Big Band der Bundeswehr hat Uniformität keinen Platz. Alle Instrumentalisten sind handverlesen, in ihren Fachgebieten erstklassige Solisten sowie Absolventen der renommiertesten Kunsthochschulen für moderne Unterhaltungsmusik. Wer ein Konzert der Big Band der Bundeswehr erlebt, hört nicht nur Musik im Big Band Sound aus den Genres Swing, Rock und Pop. Er wird mitgenommen in eine Welt der Show- und Unterhaltungsmusik, der Überraschungen und Emotionen, der Spezialeffekte und greifbaren Spielfreude. Den Konzertbesucher erwartet mehr als 90 Minuten beste Unterhaltung durch die musikalische Top-Performance der Musiker in Uniform.Ab 16 Uhr präsentieren karitative Einrichtungen aus der Region ihre Dienstleistungen und bieten Werksattprodukte an.Mit dabei: Andere Baustelle Ulm e.V., Donau-Iller Werkstätten, RehaVerein für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V. und die Aktion 100 000 und Ulmer helft e.V.Ab 18 Uhr bietet die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH eine Reihe von außergewöhnlichen Stadtführungen an.