Bernhard Brink „ Diamanten “-Neues Album- Ab sofort im Handel

Schlagertitan Bernhard Brink ist zweifelsfrei die Stilikone im deutschsprachigen Pop- und Schlagerbusiness. Er hat in den vielen Jahren seines Wirkens unzählige Newcomer musikalisch inspiriert. Das Rampenlicht war dabei nie Mittel zum Zweck. Seine riesige Fanschaft hat er immer als seine Wegbegleiter betrachtet, den Erfolg immer unter das Wohl seines privaten Umfeldes gestellt. Daher ist es wenig erstaunlich, dass der erfolgreiche TV- und Radiomoderator seit Jahrzenten ein engagierter Botschafter für soziale Anliegen ist. Bernhard Brink ist ein Star mit hohem Sympathiestatus.Auf dem neuen Album “Diamanten” präsentiert sich der Musiker gut gelaunt und enorm kraftvoll. “Ich hatte selten so viel Spaß beim Schreiben und Arrangieren der Songs. Vielleicht habe ich mittlerweile eine Art von Gelassenheit, ohne die Ernsthaftigkeit meines Berufs dabei aus den Augen zu verlieren. Nicht wenige Diamanten in allen denkbaren Facetten haben es auf mein neues Album geschafft. Die Zusammenarbeit mit vielen jungen und kreativen Musikern trägt hier unüberhörbar seine Früchte”, kommentiert der Sänger sein neues Album. Wenn Bernhard Brink über Liebe und Freundschaft singt, dann ist das entspannt, klischeefrei und hat sich stets eine nicht erklärbare Leichtigkeit bewahrt. Das trifft natürlich auch auf den Titelsong des gleichamigen Albums “Diamanten” zu. Eine unwiderstehliche Melodie entwickelt einen lässigen Flow, der einen nicht los lassen will. Ob er wie in “C`est la vie” in nostalgischen Momenten aus der Stadt der Liebe schwelgt oder bei “Wie aus heiterem Himmel” von einem Engel träumt, der an seinem Sehnsuchtsort plötzlich in sein Leben tritt – Brink schafft es immer wieder, die richtigen und wichtigen Töne zu treffen. Selbst, wenn er bei melancholischen Titeln wie “Ich halte deine Hand” von Abschied und Schmerz singt, dann hat das immer hohe Authentizität und gleitet nie ab in gängige Stereotypen.Das Album ”Diamanten” zeigt uns einen Bernhard Brink auf der Höhe der Zeit. “Mit Diamanten ist meinem Team und mir ein niveauvolles und ausgewogen arrangiertes Schlageralbum gelungen, das man auf einem Rutsch durchhören wird. Allerdings wird man sich an vielen Stellen verlieren, eigene Bildwelten produzieren und wieder zurückkehren in die verschiedenen Gefühlswelten. Ich denke, viele Songs haben den nötigen Tiefgang, ohne an Tempo und wunderbaren Hooks zu sparen. Ich bin sehr auf die Reaktion meiner Fans gespannt”, resümiert der Sänger erwartungsvoll.Weitere Anspieltipps: "Ich gehe durch die Hölle für dich" – ein Single-Mix zusammen mit der großartigen Francine Jordi und das Duett mit der derzeit erfolgreichsten Newcomerin Sonia Liebing.Schon lange setzt Bernhard Brink sich auch für die Schwächsten der Gesellschaft ein und ist neben seinen Aufgaben als offizieller Botschafter der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung auch Schirmherr der »Kids Küche«, einer Initiative des Hilfsprojekts Arche in Berlin.