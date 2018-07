Bernd Ulrich:" Auf der neuen CD gibt es Amigos Pur"- Schlagerlegenden veröffentlichen neue CD- Ein Interview mit Bernd Ulrich von den Amigos

: Ihr neues Album heißt „110 Karat“. Wie kam der Namen zu Stande?Wir haben einen gleichnamigen Titel auf der Platte. Wir fanden, der passte einfach perfekt als Name für das Album und zu den anderen Liedern. Deswegen: 110 Karat.: Wie lange haben sie an der Platte gearbeitet?Sie sind die Schlagerlegenden schlechthin. Wo sie hinkommen, füllen sie selbst die größten Hallen. Am Freitag, den 13. Juli erscheint das neue Album. Über das Album und einzelne Songs aus der CD habe ich mit Bernd Ulrich ein Interview geführt.:Wenn wir die Produktion von einem Album abgeschlossen haben, gehen die Gedanken schon zum nächsten. Das ganze Jahr über sammeln wir Idee und Melodien.Am 13. Juli erscheint die Platte. Was erwartet die Fans?:14 brandneue Titel! +1 HitMix. Auf dem neuen Album gibt es sowohl Disco-Fox-Titel wie auch Geschichten aus dem Leben. Wieder die ganze Palette aus dem Leben, Amigos pur.: Der Titel“ Sonne lacht dir ins Gesicht, soll eine Anleitung zum Glücklichsein sein. Was können sie den Menschen für die nicht immer die Sonne scheint, Tipps geben?Positiv denken und dem Glück nicht im Wege stehen, irgendwann kommt die Sonne. Das hat uns die Lebenserfahrung gelehrt.: Die kleine Taschenuhr zeichnet eine Szene aus dem Leben. Welche?Viele Dinge in unserem Leben haben weniger einen materiellen Wert, als dass sie ideell für uns wichtig und wertvoll sind. Ein Buch, ein Brieföffner, eine Vase, ein Bilderrahmen mit Foto… Für jeden kann das etwas anderes sein. Beim Aufräumen auf dem Speicher unseres Elternhauses hat Karl-Heinz Mitte der 70er die alte Ziehharmonika vom Opa entdeckt. Sie stand dort viele Jahre unbemerkt. Damit hat er damals, als wir noch Buben waren, vor dem Haus auf der Bank gesessen und gespielt. Das sind so schöne Kindheitserinnerungen! Das Lied „Die kleine Taschenuhr“ zeichnet so eine Szene aus dem Leben. Und wir finden, sie trifft direkt ins Herz. Hat nicht jeder eine kostbare Erinnerung an einen geliebten Menschen, den er verloren hat? Hier ist es die kleine Taschenuhr.: „Bella Dona Blue“ ist die Geschichte einer verletzten Frau. Ist das eine fiktive Geschichte?„Bella Dona Blue“ ist eine erdachte Geschichte, die auf Erzählungen basiert, so wie sie auch im normalen Leben tagtäglich passiert.: Wie kommen sie auf die Ideen für die Lieder?:Wir gehen mit offenen Augen durchs Leben und hören unseren Fans zu, wenn Sie uns von ihren Freuden, Sorgen und Nöten erzählen.:Die Fans sind kostbarer als jeder Diamant, steht in den Presseinfos.Was bedeuten für sie die Fans?:Ohne sie geht gar nichts. Ihnen haben wir unseren Erfolg zu verdanken.Wir sind unendlich dankbar, dass wir nach so langer Zeit auf den Bühnen noch immer so viele Menschen mit unserer Musik erreichen, begeistern und glücklich machen. Mit einem Album, das uns auch selbst glücklich macht.: Was denken sie wird es für Reaktionen auf das Album geben?Die ersten Reaktion haben wir durch die ersten Hörproben bei den Konzerten bereits live miterleben dürfen – die Fans sind hellauf begeistert, wenn wir im aktuellen Programm auch schon das eine und andere Lied aus dem neuen Album singen. Wir waren ja selber neugierig darauf, wie die neuen Lieder wohl ankommen.: Werden ihre Fans die Platte auch Live erleben dürfen?:Selbstverständlich – am 19. Juli werden wir bei der Präsentation in der Tanzmetropole Neustädtlein das komplette Album vorstellen und bei unseren kommenden Konzerten werden wir natürlich auch einige Titel ins Programm integrieren.Was möchten sie Ihren Fans mit auf den Weg geben?:Wir sind dankbar, dass sie uns nach so vielen Jahren immer noch die Treue halten und wir freuen uns auf jedes Wiedersehen!