Berliner Triathlon Team freut sich zum Saisonstart über tatkräftigen Supporter

Das Berliner Triathlon Team wurde zur Saison 2018 vom TuS Neukölln Berlin und dem Triathlon-Verein Berlin 09 ins Leben gerufen, um langfristig eine schlagkräftige Mannschaft in der ersten Liga zu etablieren. Gleich im ersten Jahr gelang es dem Team als Sieger der Nordstaffel der Zweiten Liga in die 1. Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga aufzusteigen. In der ersten Saison geht es jetzt erst einmal darum die Klasse zu halten.Und zum Saisonstart kann sich das Berliner Triathlon Team über tatkräftige Unterstützung von der LVM-Versicherungsagentur Deimer & Kelling freuen, die die Mannschaft bei ihrer Mission Klassenerhalt finanziell unterstützen.Agenturinhaber Fabian Kelling ist selbst begeisterter Triathlet und in der Vorbereitung für seine erste Langdistanz. Über Marko Manthey, Geschäftsführer von SportPlus und Organisator des Erkner Triathlons kam man über das Berliner Team ins Gespräch, mit dem Ergebnis es zu unterstützen.„Triathlon ist durch die jüngsten Erfolge auf den Mittel- und Langstrecken enorm gewachsen. Wir haben die große Hoffnung mit unserem Beitrag das Berliner Triathlon Team finanziell aber auch mittels Engagement und Eigenleistung bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen zu können. Gleichzeitig wollen wir einen Anstoß geben, dass sich mehr Sponsoren, vor allem auch aus dem mittelständischen Bereich für den Triathlonsport Deutschland begeistern lassen," sagt Agenturinhaber Fabian Kelling.Zum Berliner Triathlon Team gehören Sascha Vetter (Jahrgang 1982), Christian Riedrich (1993), Florian Seifert (1990), Leon Chevalier (1996), Felix Nadeborn (1997), Norman Fenske (1990), David Krüger (1995), Yoann Le Noac'h (1987), Heiko Grosser (1981) und Fabio Steyer (1994) als Coach.