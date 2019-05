Ben Zucker - neues Album „Wer sagt das?!“ erscheint am 07.06.19 -Grosse Tournee ab November

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

BEN ZUCKER – Die Arena-Tournee 2019

Seine Erfolge lassen sich nur noch in Superlativen messen. Ben Zucker ist die absolute Sensation der deutschen Musikbranche. Ein Musiker, der alle Mitbewerber innerhalb kürzester Zeit abgehängt hat und der längst in seiner eigenen Liga spielt. In Rekordzeit hat er sich Kultstatus in Deutschland, Österreich und in der Schweiz erarbeitet. Sein mit Doppelplatin prämiertes Debütalbum „Na und?!“ schlug 2017 auf Platz 4 der Longplay-Charts ein. Die Singlehits „Na und?!“, „Was für eine geile Zeit“ sowie „Der Sonne entgegen“ verzeichnen momentan über 50 Millionen YouTube-Views. Außerdem wurde Ben Zucker mit der „Goldenen Henne“ ausgezeichnet und war für zwei „Echos“ nominiert. Und auch während seiner Shows mit Helene Fischer sowie bei seiner restlos ausverkauften Headlinertour konnte Ben Zucker hunderttausende von Fans begeistern. Mit „Wer sagt das?!“ knüpft der 35-jährige Vollblutmusiker an diesen Mega-Erfolg an!„Ich hab keine Angst, vor dem was kommt. Keinen Plan, wie's weitergeht von hier...“ („Alles wird gut“)Nachdem er im Frühjahr mit der gleichnamigen Vorabsingle fulminant auf einen phantastischen 2. Platz der iTunes-Hitparade schoss, schickt Ben Zucker nun sein ungeduldig erwartetes 2. Album hinterher. Ein Album, auf dem der Berliner erneut durch seine ungekünstelte, offene Art und seine markante Reibeisenstimme besticht. Die beiden letzten Jahre sind wie im Flug vergangen. Trotzdem hat er Zeit und Muße gefunden, die unzähligen Erfahrungen dieser Zeit auf seinem neuen Longplayer zu verarbeiten. Auf „Wer sagt das?!“ erzählt der sympathische Berliner von seinem Weg: Von Rückschlägen und Niederlagen, von Verlust, Schmerz und Einsamkeit. Aber auch von Hoffnung. Von dem Willen, niemals aufzugeben und sich keinen Millimeter von seinem Pfad abbringen zu lassen. Jede Menge positive Energie, die Ben Zucker an seine Fans weitergibt. „Viel zu oft wird einem von anderen eingetrichtert, dieses oder jenes wäre nicht möglich“, erklärt die geborene Kämpfernatur den Titel seines neuen Longplayers. „Doch das ist Quatsch! Ich bin das beste Beispiel dafür, was man alles erreichen kann. Man muss nur auf sein Bauchgefühl hören. Vor drei Jahren saß ich in meiner winzigen Wohnung zwischen einem riesigen Haufen Mahnungen in sämtlichen furchteinflößenden Farben. Ich wusste buchstäblich nicht, wie ich die nächste Woche überleben sollte und musste mich zwischen einem Aushilfsjob als Tellerwäscher und der Musik entscheiden. Also habe ich alles auf eine Karte gesetzt“ - und alles gewonnen! Mittlerweile ist Ben Zucker das gefeierte Idol einer neuen Generation von Musikfans. Mit „Wer sagt das?!“ schlägt er nun ein neues Kapital in seiner beispiellosen Karriere auf.„Ob himmelhoch oder ganz unten. Egal was war, ich wusste ich bin nicht allein...“ („Du warst immer dabei“)Entstanden ist ein Großteil der 13 brandneuen Songs erneut unter Mithilfe von Producer Thorsten Brötzmann (Unheilig, Helene Fischer, Matthias Reim) und Philipp Klemz (Glasperlenspiel, Wincent Weiss, Sotiria); dem Hitmaker-Team hinter dem unglaublichen Erfolg von Ben Zuckers Debütalbum. Gemeinsam spannt man den stilistischen Bogen auf „Wer sagt das?!“ von Pop über Schlager, Rock und Balladen bis hin zu House- und Electro-Einflüssen. Ein vielschichtiger Stilmix, der von Ben Zuckers sofort wiedererkennbarer Whiskeystimme zusammengehalten und von einem dynamischen Bandfeeling getragen wird. „Ich versuche ständig, neue Wege zu gehen; mich in neue Richtungen zu entwickeln. Natürlich ohne mir selbst untreu zu werden“, fährt Ben fort. „Wir haben auf der neuen Platte eine tolle Mischung gefunden, die mich als Künstler perfekt widerspiegelt.“ Mühelos gelingt Ben Zucker die Verbindung zwischen mitreißender Rock-Power, eingängigen Pop-Harmonien und direkt unter die Haut gehenden Emotionen, wie er bereits mit dem packenden Uptempo-Ohrwurm „Wer sagt das?!“ demonstriert hat. Doch Zucker präsentiert sich auf seinem neuen Album auch von einer verletzlichen, intimen Seite. So wie auf der ergreifenden Ballade „Ich kann“ oder dem kraftvollen „Du haust mich um“, das er allen hart arbeitenden Alltagsheldinnen gewidmet hat. Das opulent orchestrierte „Wären alle so wie du“ hat Ben Zucker dagegen für einen ganz besonderen Menschen geschrieben: Seiner geliebten Mutter. Und auf dem atmosphärisch-treibenden „Mein Berlin“ verarbeitet Ben Zucker sogar ungewohnt clubbige House- und Electro-Beats.„Für alle, die noch Träume haben. Und auf neue Wunder warten. Es ist viel näher als du denkst.“ („Ich habe immer an uns geglaubt“)„`Mein Berlin´ ist einfach ein kleiner Tribut an meine Heimatstadt. Dieser Ort hat eine bewegte Geschichte, ebenso wie ich auch. `Du warst immer dabei` entstand als letzter Song auf dem Album. Einen Teil habe ich bei mir Zuhause in der Küche eingesungen, einen anderen Part in einer kleinen Pension während meines letzten Osterurlaubs“, so Ben lachend. „Ich war mit meiner Familie oben an der Ostsee, als ich eines Abends beim Kegeln einen dringenden Anruf von meinem Produzenten bekam. Dem Song fehlten noch zwei Zeilen, also gab mir der Wirt unserer Pension das ruhigste Zimmer im ganzen Haus, so dass ich den Text noch kurz einsingen konnte. Mit Sicherheit meine bisher ungewöhnlichste `Studiosession`...“ Mit der nachdenklichen Akustikballade „Ich habe immer an uns geglaubt“ endet das Album schließlich auf einer hoffnungsvollen, positiven Note. „Es geht im Grunde um den Kampf gegen die eigenen Ängste und Selbstzweifel. Ich wollte immer Musiker werden und habe alles dafür gegeben, dieses Ziel zu erreichen. Selbst, wenn ich es nicht geschafft hätte, hätte ich mir später nicht vorwerfen wollen, es nicht wenigstens probiert zu haben. Diesen Ratschlag möchte ich auch meinen Fans mit auf den Weg geben. Lasst euch nicht erzählen, dass gewisse Dinge unmöglich wären. Folgt eurem Herzen, so steil der Pfad auch ist!“Ben Zuckers zweites Album „Wer sagt das?!“ erscheint am 07.06.2019 via AIRFORCE1 Records/ Universal Music. Im Herbst ist der Berliner auf einer gigantischen Arena-Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erleben, mit der er seinem ganz persönlichen Ben Zucker-Jahr einen krönenden Höhepunkt verleiht. Was man erwarten darf? „Natürlich die krasseste Show, die man jemals von mir gesehen hat! Laut, bombastisch, geil. Eine riesige Rock `N Roll-Party, der absolute Abriss!“01.11.2019 Riesa SACHSENarena02.11.2019 Leipzig Arena – Leipzig03.11.2019 Chemnitz Messe05.11.2019 Münster Messe und Congress Centrum Halle Münsterland06.11.2019 Köln LANXESS arena08.11.2019 Neubrandenburg Jahnsportforum09.11.2019 Hamburg Barclaycard Arena10.11.2019 Oberhausen König-Pilsener-ARENA21.11.2019 Erfurt Messe22.11.2019 Hannover Swiss Life Hall23.11.2019 Rostock Stadthalle Rostock24.11.2019 Bremen Halle 726.11.2019 Stuttgart Porsche Arena27.11.2019 Frankfurt am Main Jahrhunderthalle Frankfurt29.11.2019 Magdeburg GETEC-Arena30.11.2019 Berlin Mercedes-Benz Arena