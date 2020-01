Ben Zucker mit neuer Single und neuem Album- Im Juli live in Ulm

Mit mehr als 500.000 verkauften Einheiten seines Debütalbums, einem Gold-Award für sein aktuelles Album „Wer sagt das?!“, knapp 100 Millionen Streams seiner Hits und einer triumphalen Sold-Out-Arena-Tour durch ganz Deutschland und Österreich hat sich Ben Zucker innerhalb kürzester Zeit als einer der erfolgreichsten deutschen Solokünstler etabliert. Und auch mit seiner Hitsingle „Mein Berlin“ stürmte der Ausnahmesänger auf den 1. Platz der Schlager-Charts – kein Wunder, dass sich der Ohrwurm auch bei seinen Konzerten zur ultimativen Live-Hymne entwickelte, mit der Ben Zucker die Stimmung in Sekundenbruchteilen zum absoluten Überkochen brachte.Mit dem Song verneigt sich der Sänger ebenso vor seiner geliebten Heimatstadt, wie natürlich auch vor seinen treuen Hörern. Schon im Vorfeld wurde ihm die seltene Ehre zu Teil, den Song in der Erfolgsserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ vor einem Millionenpublikum zu performen. „Mein Berlin (Live)“ wurde beim Abschlusskonzert in der ausverkauften Berliner Mercedes-Benz-Arena aufgenommen. Gemeinsam mit seiner Band hat der charismatische Schlager-Rocker die atemberaubende Atmosphäre vor heimischer Kulisse authentisch eingefangen.„Mein Berlin (Live)“ ist ein Vorgeschmack auf sein kommendes Album „Wer sagt das?! Zugabe!“, das am 13. März erscheint. Neben den 13 Original-Tracks enthält die drei CDs umfassende Sonderedition fünf komplett neue Songs. Doch nicht nur das: Als besonderen Bonus erhalten alle Fans den vollständigen Live-Mitschnitt von Ben Zuckers grandiosem Tour-Finale in Berlin auf zwei weiteren CDs! Zusätzlich erscheint „Wer sagt das?! Zugabe!“ als Live-DVD, Live-BluRay sowie als limitierte Super Deluxe-Edition – bestehend aus drei CDs, zwei DVDs sowie einer BluRay – auf der zusätzlich eine exklusive Dokumentation zu finden ist.